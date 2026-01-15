Longares aprueba unos presupuestos históricos

Longares ya cuenta con un presupuesto aprobado para el ejercicio 2026. Las cuentas ascienden a una cifra histórica de 1.716.388,06 euros, gracias principalmente a la subvención del plan +Provincia de la DPZ, que permitirá acometer nuevas inversiones del Área de Gasto 1 durante los próximos meses.

Las cuentas salieron adelante en el Pleno celebrado el 18 de diciembre, contando con los votos a favor de los grupos CHA y PSOE, y el voto en contra del PP.

Estas cifras podrán incrementarse a mediados de este año, cuando se liquide el presupuesto de 2025, con la incorporación del remanente de tesorería, dada la liquidez que reflejará tras la aprobación del Plan de Concertación de la Diputación de Zaragoza que ha otorgado recientemente una subvención de 303.000 euros al Ayuntamiento de Longares. A todo lo anterior se podría sumar otro ingreso extra, como es el impuesto de construcción de los parques eólicos Canteras IV y V, que asciende a 1.206.235,04 euros, si finalmente Forestalia comienza sus trabajos en el segundo semestre de este año 2026, tal y como está previsto.

Gastos y subvenciones

El capítulo de gastos de personal supone un 17% del total, mientras que, en el capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios, que aglutina un 24% del presupuesto, destacan los 81.500 euros de energía eléctrica del alumbrado y los edificios públicos, así como los 110.000 euros destinados a festejos, que engloban todas las celebraciones desde Nochevieja, San Sebastián y Jueves Lardero, hasta las fiestas de la Espina y las patronales.

En el capítulo de transferencias corrientes, la partida más importante es la de recogida de residuos sólidos urbanos que se le paga a la Comarca, que asciende a 42.000 euros, mientras que los gastos del Servicio Social de Base y la Ayuda a Domicilio suponen 11.000 euros, y la cuota del Consorcio Antigranizo alcanza los 4.000 euros.

Por su parte, todas las asociaciones sin ánimo de lucro del municipio mantendrán su subvención directa nominativa, y se incrementan las ayudas para los gastos de notaría y registro de jóvenes que adquieran su primera vivienda en Longares.

920.000 euros para las inversiones Entrando en detalle, casi el 54%, unos 920.000 euros, se destinará al capítulo de inversiones, entre las que destacan la reforma del bar de las piscinas, la tercera fase de mejora del Camino de Alfamén entre el matadero y la Ronda de la Villa, la renovación de las calles Palomar y Zaragoza, la primera fase de las aceras de la travesía de la N-330, la adquisición de una máquina barredora y una nueva furgoneta para la brigada municipal, la sustitución de una bomba del pozo de agua de boca, la instalación de un filtro para el nuevo abastecimiento de agua del Pirineo, la restauración de la fachada de la sacristía y las humedades en el atrio de la iglesia parroquial, y la construcción de 32 nuevos nichos en el cementerio municipal. Además, entre las inversiones se incluye un incremento de un 10% en la partida de acondicionamiento y equipamiento de escuelas, las dotaciones habituales para adquisición de fondos para la biblioteca pública, o el acondicionamiento de caminos rurales, para sufragar el combustible de la maquinaria de Recursos Agrarios de la DPZ que trabajará durante las próximas semanas en el término municipal.

Una novedad del presupuesto es la creación de un plan de subvenciones para tratamientos efectuados contra termitas en viviendas, con una partida de 2.000 euros. Además, se mantiene la aportación de 1.000 euros para la participación de los comercios locales un año más en el programa Volveremos Aragón, que tan buena acogida ha obtenido entre la población en su primera edición.

El capítulo de pasivos financieros incluye una partida de 20.000 euros para seguir amortizando los préstamos pendientes del consistorio con las entidades bancarias, que a 31 de diciembre pasado ascendían a 49.518,05 euros, y que está previsto que queden amortizados totalmente en un plazo de dos años.

Impuestos congelados

En el apartado de ingresos, lo más reseñable es la congelación por segundo año consecutivo de todos los impuestos y tasas municipales, por lo que los vecinos no verán incrementada su carga fiscal.

El alcalde de Longares, Miguel Jaime Angós, destacó que los nuevos presupuestos se basan en «la eficacia y la responsabilidad». Según el primer edil, estos principios son los que ha intentado que guiasen su gestión durante todo el tiempo que lleva al frente del gobierno municipal, «permitiendo mantener los servicios públicos, reducir la deuda y mejorar las infraestructuras locales de forma sostenible».