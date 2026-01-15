Longares vive una Navidad de lo más participativa

Los vecinos y vecinas de Longares disfrutaron de una Navidad muy entretenida, con una variada programación para todos los gustos y edades. El 6 de diciembre tuvo lugar el encendido navideño, en un acto que contó con la actuación del grupo de jota Villa de Longares, que previamente había ofrecido su tradicional concierto de villancicos en la iglesia parroquial. Papá Noel, que hizo también acto de presencia, se encargó de encender las luces y de recoger las cartas de los niños y niñas de Longares, y la AMPA organizó una deliciosa chocolatada en la plaza.

Interpeñas organizó una cena cotillón para despedir el año. | SERVICIO ESPECIAL

Las bandas de música de Longares y Aguarón, dirigidas por Javier Ruesca Lanuza, ofrecieron el 20 de diciembre en la iglesia su tradicional concierto de Navidad, y a continuación, la Asociación de Mujeres Virgen de la Puerta organizó en las instalaciones del Club de la Tercera Edad una merienda para sus asociadas con motivo de estas fechas navideñas.

La Coral Villa de Longares protagonizó un excelente recital. | SERVICIO ESPECIAL

Al día siguiente, la Asociación Cultural El Rudero preparó la visita del cartero real, donde uno de los pajes de los Magos de Oriente recogió en el pabellón las cartas con las peticiones de los niños longarinos. Por la tarde, la Coral Villa de Longares ofreció en la iglesia su concierto navideño bajo la dirección de Marta Notivoli.

El grupo de jota Villa de Longares ofreció un concierto en la iglesia parroquial.

El 22 de diciembre se organizó un concurso de dibujo infantil y otro de relato navideño, además de un taller de literatura igualitaria. Aprovechando las vacaciones escolares, el Espacio Joven amplió su calendario de apertura, mientras que la comarca preparó una sesión de juegos gigantes para los más pequeños.

El sábado 27 de diciembre, el pabellón albergó un tardeo con el dj Cata Dani y el dúo de versiones Prendido, en el que participaron los alumnos y alumnas de 4º de ESO del Instituto Joaquín Costa para recaudar fondos para su viaje de estudios.

Para despedir el año, Interpeñas Longares organizó de nuevo una gran cena con cotillón en el pabellón municipal, a la que asistieron más de 120 personas, y que concluyó con una discomóvil para dar la bienvenida al 2026.

Finalmente, y como marca la tradición, los Reyes Magos llegaron a su cita con los niños y niñas de Longares la fría tarde del 5 de enero.