Mejorar la atención a los mayores es el principal objetivo de la Comarca del Campo de Cariñena

El Centro Comarcal de Servicios Sociales realizó en noviembre y diciembre dos acciones formativas dirigidas a mejorar la atención y el acompañamiento a las personas mayores de la comarca.

Por un lado, se llevó a cabo una formación específica dirigida a las auxiliares del Servicio Comarcal de Ayuda a Domicilio, centrada en dotarlas de herramientas prácticas para una atención más adecuada, empática y adaptada a las necesidades cambiantes de las personas usuarias de este servicio. Esta formación permitió actualizar las competencias técnicas de las trabajadoras, su desarrollo profesional y motivación, reforzando conocimientos clave, compartiendo experiencias reales del trabajo diario en los domicilios y manifestando posibles mejoras del servicio.

De forma paralela, se organizó una segunda formación con la valiosa colaboración de Afedaz, entidad con una gran experiencia en la atención de personas con alzheimer y también a sus familiares y/o cuidadores o cuidadoras, con el objetivo de ofrecer información, apoyo y estrategias que faciliten el cuidado, mejoren la calidad de vida de estas personas y ayuden a afrontar las dificultades emocionales y prácticas que conlleva la enfermedad.

Ambas formaciones, de carácter gratuito, tuvieron una gran acogida y una alta participación. Desde el Centro Comarcal de Servicios Sociales se valora muy positivamente la respuesta obtenida y se seguirán promoviendo iniciativas que acompañen y formen tanto a las personas usuarias como a quienes las atienden.