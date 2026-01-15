Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UNA NUEVA TRADICIÓN

El mercado navideño se estrena llenando la plaza

Unos graciosos elfos recorrieron el mercado animando a los vecinos y visitantes.

Unos graciosos elfos recorrieron el mercado animando a los vecinos y visitantes. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Cariñena

Cosuenda

La magia inundó Cosuenda con su encantador mercadillo navideño, un evento organizado entre el ayuntamiento, la AMPA, la asociación de mujeres, la asociación San Bernabé, y varios vecinos.

La celebración del primer mercado navideño, acompañado por los graciosos elfos, transformó la plaza de la Iglesia en cuento invernal, donde los visitantes, desde los más pequeños hasta los mayores, se sumergieron en un ambiente de cuento. Sus puestos de artesanía, comida, dulces caseros, y emotivos regalos, además del chocolate caliente y las patatas asadas, atrajeron a vecinos y visitantes. Una tradición que promete continuar.

