El mercado navideño se estrena llenando la plaza

La magia inundó Cosuenda con su encantador mercadillo navideño, un evento organizado entre el ayuntamiento, la AMPA, la asociación de mujeres, la asociación San Bernabé, y varios vecinos.

La celebración del primer mercado navideño, acompañado por los graciosos elfos, transformó la plaza de la Iglesia en cuento invernal, donde los visitantes, desde los más pequeños hasta los mayores, se sumergieron en un ambiente de cuento. Sus puestos de artesanía, comida, dulces caseros, y emotivos regalos, además del chocolate caliente y las patatas asadas, atrajeron a vecinos y visitantes. Una tradición que promete continuar.