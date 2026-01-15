Un mes de creatividad y trabajo en equipo

Desde el CRA La CEPA se realizaron varias actividades en diciembre que fueron de gran interés. En Cosuenda, se pintó un mural en el patio conmemorativo del hermanamiento con el colegio de Nicaragua ‘La Pintora’. Se realizó con la colaboración de la asociación Teatro Bobó.

En Paniza se vendieron las lechugas del huerto escolar. / SERVICIO ESPECIAL

En Paniza se hizo un mercadillo con las lechugas que han crecido en el huerto escolar para recaudar dinero para la cooperativa que conforma el alumnado de 5º y 6º curso de Primaria.

En Cosuenda se pintó un mural en el patio. / SERVICIO ESPECIAL

En Aguarón se realizó un festival de Navidad para celebrar la entrada de esta festividad con toda la comunidad educativa. Este acto preparado por el profesorado sirvió para mostrar las habilidades artísticas del alumnado del colegio de Aguarón.