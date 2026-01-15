Mezalocha da la bienvenida al año con un gran cotillón

Mezalocha ha disfrutado de unas fiestas navideñas marcadas por la participación, la convivencia y un ambiente festivo que ha reunido a vecinos de todas las edades. Durante estas fechas, el municipio ha organizado diversas actividades pensadas especialmente para los más jóvenes, que han podido disfrutar de propuestas lúdicas y de ocio a lo largo de las vacaciones.

Uno de los momentos más destacados fue el chocolate solidario organizado por la Comisión de Fiestas para despedir el año de la mejor manera posible. La iniciativa contó con una buena respuesta por parte de los vecinos, que se acercaron a compartir un momento agradable y solidario en un ambiente cercano y familiar.

La noche de Fin de Año, el 31 de diciembre, también fue todo un éxito. Mas de un centenar de personas participaron en el cotillón de bienvenida al nuevo año, que estuvo animado por el DJ Carlos Pérez. La música y las ganas de celebrar marcaron el inicio del año en Mezalocha, prolongando la fiesta hasta bien entrada la madrugada.

Las celebraciones concluyeron el día 5 de enero con la tradicional Cabalgata de Reyes, poniendo el broche final a unas Navidades muy especiales.

Desde el ayuntamiento dan las gracias a la comisión de fiestas y a cuantos colaboradores han hecho posible todo esto, y, muy especialmente, a los niños y sus familias que participaron en la cabalgata, porque es participando de la única manera que se hace pueblo, que se da vida a un pueblo.