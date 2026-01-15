TRADICIÓN
Migas y buena música para celebrar San Clemente
La Crónica del Campo de Cariñena
Aladrén celebró las fiestas de San Clemente con un fin de semana de convivencia, participación y buen ambiente, en el que vecinos y visitantes pudieron disfrutar de actividades pensadas para todos los públicos.
La programación comenzó con la tradicional comida popular de migas, uno de los momentos más esperados, que volvió a convertirse en un punto de encuentro vecinal y de celebración de las tradiciones locales. A continuación, tuvo lugar la presentación del cómic Cuentos y leyendas de Aragón – Comarca Campo de Cariñena, una obra colectiva que recoge relatos y leyendas de los municipios de la comarca.
La programación musical tuvo una excelente acogida por parte del público. El grupo Komando Komare ofreció un espectáculo potente y lleno de energía, combinando flamenco y ritmos actuales con un mensaje comprometido y una marcada presencia femenina sobre el escenario. Ya entrada la noche, The Hot Tubes puso el broche final con un concierto dinámico y festivo que animó al público y convirtió la velada en una auténtica celebración.
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- Adrián, una opción de futuro para el Real Zaragoza
- Bazdar, Dani Gómez, Pau Sans y la estrategia del Real Zaragoza de no dejarse pisotear en el mercado de fichajes
- Un hombre agrede con 'extrema gravedad' a su pareja y su hija de tres años y se esconde en un piso de Las Delicias
- El nuevo destino del exjugador del Real Zaragoza Pape Gueye tras otro fiasco
- Trabajo avisa a las empresas: esta es la fecha límite para aprobar las vacaciones de 2026 según el Estatuto de los Trabajadores
- El DVTK-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido (sin Carla Leite) de la Euroliga en Hungría
- Montero deja a Aragón en último lugar con el nuevo sistema de financiación autonómica