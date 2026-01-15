Migas y buena música para celebrar San Clemente

Aladrén celebró las fiestas de San Clemente con un fin de semana de convivencia, participación y buen ambiente, en el que vecinos y visitantes pudieron disfrutar de actividades pensadas para todos los públicos.

La programación comenzó con la tradicional comida popular de migas, uno de los momentos más esperados, que volvió a convertirse en un punto de encuentro vecinal y de celebración de las tradiciones locales. A continuación, tuvo lugar la presentación del cómic Cuentos y leyendas de Aragón – Comarca Campo de Cariñena, una obra colectiva que recoge relatos y leyendas de los municipios de la comarca.

La programación musical tuvo una excelente acogida por parte del público. El grupo Komando Komare ofreció un espectáculo potente y lleno de energía, combinando flamenco y ritmos actuales con un mensaje comprometido y una marcada presencia femenina sobre el escenario. Ya entrada la noche, The Hot Tubes puso el broche final con un concierto dinámico y festivo que animó al público y convirtió la velada en una auténtica celebración.