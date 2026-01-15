Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moverse para bajar los turrones

Se impartieron clases de spinning en el pabellón. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

ALFAMÉN

Con la excusa perfecta de «bajar los turrones», los días 26 de diciembre y 2 de enero se impartieron dos clases del deporte de moda, que está teniendo una gran acogida.

El deporte funcional de fuerza ha llegado para quedarse. Cada sábado por la mañana, en tres turnos, el gimnasio de Alfamén registra una notable afluencia de participantes para la práctica de esta actividad.

Además, el 29 de diciembre, en el pabellón municipal La Libertad, se celebraron dos clases de spinning de primer nivel. El reconocido monitor Fran Peralta logró hacer sudar, y disfrutar al máximo, a todos los asistentes.

