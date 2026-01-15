DEPORTE EN NAVIDAD
Moverse para bajar los turrones
LA CRÓNICA
ALFAMÉN
Con la excusa perfecta de «bajar los turrones», los días 26 de diciembre y 2 de enero se impartieron dos clases del deporte de moda, que está teniendo una gran acogida.
El deporte funcional de fuerza ha llegado para quedarse. Cada sábado por la mañana, en tres turnos, el gimnasio de Alfamén registra una notable afluencia de participantes para la práctica de esta actividad.
Además, el 29 de diciembre, en el pabellón municipal La Libertad, se celebraron dos clases de spinning de primer nivel. El reconocido monitor Fran Peralta logró hacer sudar, y disfrutar al máximo, a todos los asistentes.
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- Adrián, una opción de futuro para el Real Zaragoza
- Bazdar, Dani Gómez, Pau Sans y la estrategia del Real Zaragoza de no dejarse pisotear en el mercado de fichajes
- Un hombre agrede con 'extrema gravedad' a su pareja y su hija de tres años y se esconde en un piso de Las Delicias
- El nuevo destino del exjugador del Real Zaragoza Pape Gueye tras otro fiasco
- Trabajo avisa a las empresas: esta es la fecha límite para aprobar las vacaciones de 2026 según el Estatuto de los Trabajadores
- El DVTK-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido (sin Carla Leite) de la Euroliga en Hungría
- Montero deja a Aragón en último lugar con el nuevo sistema de financiación autonómica