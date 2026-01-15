PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Las mujeres se preparan para tres grandes citas
La Crónica del Campo de Cariñena
La Asociación de Mujeres Algairén se prepara para celebrar varias fechas señaladas marcadas en el calendario: se trata de Santa Águeda, Jueves Lardero y el Día Internacional de la Mujer, el 8M.
La festividad de Santa Águeda tendrá lugar el jueves 5 de febrero, con la celebración de una misa en honor a la santa a las 18:00 horas. A continuación, las socias que lo deseen podrán compartir café y torta en el Espacio Joven. La comida de Santa Águeda se celebrará el sábado 7 de febrero.
El jueves 12 de febrero, con motivo del Jueves Lardero, la junta de la asociación repartirá longaniza a todo el pueblo, manteniendo viva esta tradición popular.
Por último, el sábado 7 de marzo se celebrará el Día Internacional de la Mujer, una jornada muy especial en la que se podrá disfrutar de una comida de hermandad, bingo, sorteo de regalos y, hasta bien entrada la noche, de las actuaciones de grandes artistas que siempre sorprenden.
La celebración de estos actos en sábado favorece la asistencia de un mayor número de socias y permite compartir juntas estos días tan significativos.
