Nace un proyecto para las familias en Cariñena

El Ayuntamiento de Cariñena y la Asociación Peduguicos inauguraron el jueves 11 de diciembre el Espacio Bebé, un nuevo servicio dirigido a la primera infancia que estará gestionado por la propia asociación. El recurso se ubica en el Edificio Dolores Ribo, en las antiguas instalaciones del Colegio de la Curva, y nace como un lugar de encuentro, apoyo y convivencia para familias con niños y niñas de 0 a 6 años.

El acto inaugural contó con la presencia de familias, representantes municipales y miembros de la entidad gestora. La jornada incluyó el cuentacuentos Cuentista tres veces, a cargo de la narradora Sandra Araguás, actividad financiada por el ayuntamiento, y concluyó con un picoteo.

La concejala de Educación e Infancia, Pili Soler, destacó que el Espacio Bebé es el resultado de una petición ciudadana realizada por un grupo de padres y madres que venían demandando un espacio específico para esta etapa de la infancia. Tras un periodo de trabajo conjunto, la reforma del antiguo Colegio de la Curva ha permitido habilitar un aula adaptada a estas necesidades.

Soler subrayó que el proyecto va más allá de la prestación de un servicio, al concebirse como un punto de encuentro para la crianza compartida, el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo entre familias. También puso en valor la implicación directa de las propias familias en la adecuación del espacio, reutilizando materiales y cuidando el ambiente, con el respaldo municipal a través de la cesión del local, el mantenimiento y la colaboración de la Brigada Municipal. Asimismo, anunció que el ayuntamiento contará con una partida presupuestaria específica en los presupuestos del próximo año para respaldar su desarrollo.

Gestión

Por su parte, la presidenta de la Asociación Peduguicos, María Báguena, explicó que el proyecto comenzó hace tres años a partir de un grupo motor de familias que impulsaron actividades relacionadas con la crianza, la salud infantil y el ocio educativo, algunas de ellas posibles gracias al material adquirido mediante los presupuestos participativos de Cariñena.

La cesión del Espacio Bebé ha permitido dar un paso adelante y formalizar la asociación, facilitando una gestión organizada, con los seguros necesarios y la posibilidad de acceder a ayudas y subvenciones. El espacio estará disponible para las familias socias, con una cuota anual de 20 euros por familia, y contará con un sistema de llaves gestionado desde el ayuntamiento, el polideportivo y la propia asociación. Además, ya se han programado diversas actividades para los próximos meses.

«Este proyecto nació de las familias», destacó María Báguena, «y seguimos pensando que es importante que sea la propia ciudadanía quien impulse espacios pensados para el uso y el disfrute de toda la comunidad. Valoramos mucho que las instituciones, como el ayuntamiento, acompañen y faciliten este tipo de iniciativas, que crecen gracias al trabajo conjunto y al compromiso de las familias del pueblo».

Con la puesta en marcha del Espacio Bebé, la localidad de Cariñena amplía así su red de servicios dirigidos específicamente a la infancia y refuerza su apuesta por iniciativas que nacen desde la ciudadanía, promoviendo la colaboración entre las familias y el ayuntamiento, y consolidando un recurso con vocación de futuro.