El patrimonio de la Comarca del Campo de Cariñena despierta gran interés

Las visitas guiadas al patrimonio de la Comarca Campo de Cariñena continúan despertando un gran interés entre la ciudadanía. Tras el éxito obtenido en la visita realizada en noviembre a Longares, Alfamén y el Santuario de la Virgen de Lagunas, el 17 de enero se repite la visita para las personas que habían quedado en lista de reserva, además de habilitarse nuevas plazas para repetir la experiencia.

Participantes en la visita a Longares. | SERVICIO ESPECIAL

Durante el mes de diciembre, las localidades visitadas fueron Cosuenda y Aguarón, donde se registró un elevado número de participantes interesados en conocer la historia y el patrimonio del territorio.

Santuario Virgen de Lagunas. | SERVICIO ESPECIAL

El encargado de guiar estas visitas es el historiador José Luis Cortés Perruca, quien descubre a los asistentes los secretos y curiosidades del Campo de Cariñena, aportando una visión cercana y rigurosa de su riqueza histórica y cultural.

La visita a Alfamén despertó gran interés. | SERVICIO ESPECIAL

La próxima visita tendrá lugar en el mes de febrero, por lo que se recomienda estar muy atentos a la página web oficial de la comarca, www.campodecarinena.es, donde se publicarán los datos necesarios para la inscripción, ya que las plazas suelen agotarse rápidamente.

Aguarón fue una de las localidades cuyo patrimonio se pudo descubrir en diciembre. | SERVICIO ESPECIAL

Para más información, las personas interesadas pueden llamar al teléfono 976 620 817.