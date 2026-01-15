VISITAS GUIADAS
El patrimonio de la Comarca del Campo de Cariñena despierta gran interés
La Crónica de Campo de Cariñena
Las visitas guiadas al patrimonio de la Comarca Campo de Cariñena continúan despertando un gran interés entre la ciudadanía. Tras el éxito obtenido en la visita realizada en noviembre a Longares, Alfamén y el Santuario de la Virgen de Lagunas, el 17 de enero se repite la visita para las personas que habían quedado en lista de reserva, además de habilitarse nuevas plazas para repetir la experiencia.
Durante el mes de diciembre, las localidades visitadas fueron Cosuenda y Aguarón, donde se registró un elevado número de participantes interesados en conocer la historia y el patrimonio del territorio.
El encargado de guiar estas visitas es el historiador José Luis Cortés Perruca, quien descubre a los asistentes los secretos y curiosidades del Campo de Cariñena, aportando una visión cercana y rigurosa de su riqueza histórica y cultural.
La próxima visita tendrá lugar en el mes de febrero, por lo que se recomienda estar muy atentos a la página web oficial de la comarca, www.campodecarinena.es, donde se publicarán los datos necesarios para la inscripción, ya que las plazas suelen agotarse rápidamente.
Para más información, las personas interesadas pueden llamar al teléfono 976 620 817.
