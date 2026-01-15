COSUENDA RINDE HOMENAJE A LA CÉLEBRE PIANISTA
Pilar Bayona ya tiene un mural en su centro cultural
La Crónica del Campo de Cariñena
Un año más, Cosuenda ha rendido homenaje a una de sus figuras más ilustres: la gran pianista Pilar Bayona. El acto, ya convertido en una tradición profundamente arraigada en el calendario cultural del municipio, volvió a reunir a vecinos y visitantes en una velada cargada de sensibilidad artística y reconocimiento a la memoria musical de la artista.
Este año, el tributo cobró una dimensión especialmente emotiva gracias a la actuación de la soprano Elisa Joven Gracia, cuya voz llenó de belleza y solemnidad el espacio. Acompañada al piano por Alfonso Latorre Castillo, ambos ofrecieron un delicado y sentido recital en formato candlelight, creando una atmósfera íntima y mágica que conmovió al público asistente.
El evento tuvo lugar en el Centro Cultural Pilar Bayona, que lleva con orgullo el nombre de la pianista. Allí, el alcalde del municipio presidió uno de los momentos más esperados de la jornada: la inauguración de un mural de la artista. La obra, que ahora adorna una de las paredes principales del centro, no solo embellece el espacio, sino que también sirve como recordatorio permanente del talento, la pasión y la huella imborrable que Pilar Bayona dejó en el mundo de la música y en el corazón de Cosuenda.
Con este homenaje, el pueblo reafirma su compromiso con la cultura, la memoria y el arte, celebrando no solo a una gran pianista, sino también el poder de la música para unir generaciones.
