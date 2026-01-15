Quince años de andadas y turismo

El proyecto de senderismo 14 marchas, 14 pueblos del Campo de Cariñena iniciará en el mes de marzo su 15ª edición, consolidándose como una de las iniciativas deportivas y turísticas más destacadas de la comarca.

Los departamentos de Turismo y Deportes de la Comarca Campo de Cariñena ya están trabajando en la elaboración del nuevo calendario, que promete sorprender a los participantes y no dejar indiferente a nadie. El programa mantendrá el formato habitual, con rutas circulares de hasta 16 kilómetros pensadas para todos los públicos aficionados al senderismo.

Cada una de las marchas permitirá a los participantes seguir descubriendo algo nuevo, aunando paisaje y patrimonio en un recorrido que pone en valor la riqueza natural, cultural y patrimonial de los 14 municipios del territorio.

Este proyecto continúa siendo una excelente oportunidad para conocer la Comarca Campo de Cariñena de una forma activa y saludable, fomentando el deporte al aire libre y el turismo de proximidad.