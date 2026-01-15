‘14 MARCHAS, 14 PUEBLOS’
Quince años de andadas y turismo
LA CRÓNICA
El proyecto de senderismo 14 marchas, 14 pueblos del Campo de Cariñena iniciará en el mes de marzo su 15ª edición, consolidándose como una de las iniciativas deportivas y turísticas más destacadas de la comarca.
Los departamentos de Turismo y Deportes de la Comarca Campo de Cariñena ya están trabajando en la elaboración del nuevo calendario, que promete sorprender a los participantes y no dejar indiferente a nadie. El programa mantendrá el formato habitual, con rutas circulares de hasta 16 kilómetros pensadas para todos los públicos aficionados al senderismo.
Cada una de las marchas permitirá a los participantes seguir descubriendo algo nuevo, aunando paisaje y patrimonio en un recorrido que pone en valor la riqueza natural, cultural y patrimonial de los 14 municipios del territorio.
Este proyecto continúa siendo una excelente oportunidad para conocer la Comarca Campo de Cariñena de una forma activa y saludable, fomentando el deporte al aire libre y el turismo de proximidad.
