Los quintos se preparan para darlo todo en su día

Aguarón volverá a vestirse de fiesta el domingo 1 de febrero con la celebración de los Quintos, una de las tradiciones más arraigadas y esperadas del municipio.

Se trata de una jornada festiva que cada año reúne a vecinos y amigos en torno a la música, la convivencia y el orgullo por unas costumbres que se transmiten de generación en generación.

En esta edición, los protagonistas son los jóvenes nacidos en 2006, que vivirán con especial emoción un día inolvidable y serán el centro de todas las miradas durante la celebración.

Los actos comenzarán la víspera, con la organización de una gran fiesta en el Pub Battibul, que servirá como antesala a un domingo cargado de ambiente festivo y momentos emotivos. Durante el día grande, Aguarón se llenará de alegría y encuentros entrañables que refuerzan los lazos y ponen en valor el sentimiento de pertenencia al municipio.

La fiesta de los Quintos se consolida así como una cita imprescindible en el calendario local, manteniendo viva la tradición por excelencia ligada a la festividad de San Blas. Desde el municipio se quiere agradecer a los jóvenes su implicación y la ilusión con la que, año tras año, continúan celebrando y preservando este día tan especial para Aguarón.