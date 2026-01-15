TRADICIÓN
Los quintos se preparan para darlo todo en su día
La Crónica del Campo de Cariñena
Aguarón volverá a vestirse de fiesta el domingo 1 de febrero con la celebración de los Quintos, una de las tradiciones más arraigadas y esperadas del municipio.
Se trata de una jornada festiva que cada año reúne a vecinos y amigos en torno a la música, la convivencia y el orgullo por unas costumbres que se transmiten de generación en generación.
En esta edición, los protagonistas son los jóvenes nacidos en 2006, que vivirán con especial emoción un día inolvidable y serán el centro de todas las miradas durante la celebración.
Los actos comenzarán la víspera, con la organización de una gran fiesta en el Pub Battibul, que servirá como antesala a un domingo cargado de ambiente festivo y momentos emotivos. Durante el día grande, Aguarón se llenará de alegría y encuentros entrañables que refuerzan los lazos y ponen en valor el sentimiento de pertenencia al municipio.
La fiesta de los Quintos se consolida así como una cita imprescindible en el calendario local, manteniendo viva la tradición por excelencia ligada a la festividad de San Blas. Desde el municipio se quiere agradecer a los jóvenes su implicación y la ilusión con la que, año tras año, continúan celebrando y preservando este día tan especial para Aguarón.
Los nombres de 2026
- Pablo Cucalón
- Esther Ruesca
- Alberto Castanera
- César Anadón
- Marta Ruesca
- Luis Lacilla
- Óscar Villacampa
- Nerea Fontanas
- Sebi Vlad
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- Adrián, una opción de futuro para el Real Zaragoza
- Bazdar, Dani Gómez, Pau Sans y la estrategia del Real Zaragoza de no dejarse pisotear en el mercado de fichajes
- Un hombre agrede con 'extrema gravedad' a su pareja y su hija de tres años y se esconde en un piso de Las Delicias
- El nuevo destino del exjugador del Real Zaragoza Pape Gueye tras otro fiasco
- Trabajo avisa a las empresas: esta es la fecha límite para aprobar las vacaciones de 2026 según el Estatuto de los Trabajadores
- El DVTK-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido (sin Carla Leite) de la Euroliga en Hungría
- Montero deja a Aragón en último lugar con el nuevo sistema de financiación autonómica