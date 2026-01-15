ocio
RurAlma sorprende con un festival por todo lo alto
La Concejalía de Medio Ambiente de Alfamén preparó un macro festival de invierno llevado a cabo por RurAlma el sábado 27 de diciembre con motivo de las festividades navideñas.
El acto, en el que hubo gran afluencia de gente, permitió pasar una tarde en familia disfrutando de juegos, pintacaras, música y diversión con los más pequeños.
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- Adrián, una opción de futuro para el Real Zaragoza
- Bazdar, Dani Gómez, Pau Sans y la estrategia del Real Zaragoza de no dejarse pisotear en el mercado de fichajes
- Un hombre agrede con 'extrema gravedad' a su pareja y su hija de tres años y se esconde en un piso de Las Delicias
- El nuevo destino del exjugador del Real Zaragoza Pape Gueye tras otro fiasco
- Trabajo avisa a las empresas: esta es la fecha límite para aprobar las vacaciones de 2026 según el Estatuto de los Trabajadores
- El DVTK-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido (sin Carla Leite) de la Euroliga en Hungría
- Montero deja a Aragón en último lugar con el nuevo sistema de financiación autonómica