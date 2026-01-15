Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hackeo EndesaExpo ZaragozaAccidente A-23FinanciaciónReal ZaragozaAntena telecomunicaciones
instagramlinkedin

ocio

RurAlma sorprende con un festival por todo lo alto

RurAlma sorprende con un festival por todo lo alto

RurAlma sorprende con un festival por todo lo alto

La Concejalía de Medio Ambiente de Alfamén preparó un macro festival de invierno llevado a cabo por RurAlma el sábado 27 de diciembre con motivo de las festividades navideñas.

El acto, en el que hubo gran afluencia de gente, permitió pasar una tarde en familia disfrutando de juegos, pintacaras, música y diversión con los más pequeños.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents