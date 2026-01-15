Los grupos políticos valoran el pleno municipal del Ayuntamiento de Cariñena

Pilar Soler, concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Cariñena

Pilar Soler, concejala de Hacienda de Cariñena / Servicio especial

Soler valoró positivamente la aprobación inicial del Presupuesto Municipal de 2026 y destacó que las nuevas cuentas «reflejan de manera fiel las necesidades de toda nuestra sociedad, desde los más pequeños hasta nuestras personas mayores». Soler explicó que el equipo de gobierno ha trabajado «con dedicación y responsabilidad» para presentar unos presupuestos «equilibrados y sostenibles», capaces de dar respuesta a los principales retos del municipio. En este sentido, subrayó que las cuentas permitirán avanzar tanto en la mejora de las instalaciones municipales como en el refuerzo de las ayudas dirigidas a los distintos sectores sociales y económicos, manteniendo una visión integradora. «Las prioridades abarcan la infancia, las familias, las personas mayores y el apoyo continuado a colectivos y asociaciones locales2, afirmó, poniendo en valor que el presupuesto de 2026 está orientado a mejorar la calidad de vida y la cohesión social en Cariñena.

Mª Concepción García, concejala de CHA en Cariñena

Mª Concepción García, concejala de CHA en Cariñena / Sericio especial

García explicó el voto favorable de su grupo a los presupuestos, aunque precisó que este apoyo llega «con reservas». García señaló que el respaldo se fundamenta en la presencia de aspectos positivos en las cuentas, destacando especialmente el incremento del porcentaje destinado a cooperación internacional y la incorporación de una partida específica para emergencias en Aragón, medidas que calificó como «avances necesarios y coherentes en la línea de lo defendido por su grupo». No obstante, expresó también algunas preocupaciones, lamentando que «no se hayan ejecutado partidas ya aprobadas para mejorar el equipamiento de calistenia» y que determinados compromisos recogidos en el pacto de gobernabilidad «avancen con demasiada lentitud». Pese a ello, valoró de forma positiva la continuidad del Plan Volveremos, el mantenimiento del proyecto CES y la partida destinada a la detección de fugas de agua, beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía.

Rafael Fernández, portavoz de Vox en Cariñena

Rafael Fernández, portavoz de Vox en Cariñena / Servicio especial

Fernández explicó la abstención de su grupo, señalando que se trata de «un presupuesto un 23 % superior al anterior», un incremento que valoró de forma positiva al considerar que permite ampliar la capacidad de actuación del ayuntamiento. En este sentido, destacó el peso de las ayudas supramunicipales, tanto del DPZ PLUS como del Plan +Provincia, que financian inversiones relevantes en el municipio. Sin embargo, subrayó que su grupo echa en falta una mayor dotación en ámbitos que considera esenciales, como la limpieza viaria y el mantenimiento de los caminos rurales, aspectos que, a su juicio, deberían reforzarse. Estas carencias motivaron la decisión de Vox de optar por la abstención.

Miriam Domeneque, portavoz del PP en Cariñena

Miriam Domeneque, portavoz del PP en Cariñena / Servicio especial

Domeque explicó el voto negativo de su grupo al considerar que «el presupuesto debe votarse como un todo y existen discrepancias importantes que impiden apoyarlo». Señaló como principal desacuerdo la nueva ayuda destinada a las personas mayores residentes en la residencia municipal, que calificó de discriminatoria, al entender que deja fuera a otras que también afrontan dificultades económicas y asistenciales. En este sentido, defendió una línea de ayudas «más amplia, con criterios claros y objetivos, como la antigüedad en el padrón». La portavoz popular lamentó además la falta de avances en algunos compromisos plenarios aprobados el año anterior, como la reunión pendiente para abordar cuestiones relacionadas con hostelería, terrazas, aparcamiento y movilidad urbana, y reclamó una mayor atención a la limpieza del cauce del río, recordando que su colmatación incrementa el riesgo de inundaciones. Asimismo, subrayó la necesidad de reforzar la plantilla municipal, especialmente la brigada, para mejorar el mantenimiento del municipio.

Sergio Ortiz, alcalde de Cariñena

Sergio Ortiz Alcalde de Cariñena / Servicio especial

Sergio Ortiz cerró el turno de intervenciones destacando que Cariñena contará en 2026 con «unas cuentas sólidas y ambiciosas», en un contexto en el que «ni España ni Aragón disponen aún de presupuestos aprobados». Ortiz subrayó que el proyecto presupuestario lanza «un mensaje de estabilidad, planificación y compromiso con el futuro del municipio». El alcalde explicó que el objetivo del equipo de gobierno ha sido ofrecer «unos presupuestos participativos, claramente orientados a la inversión y con un respaldo firme a las familias, al tejido socioeconómico y al movimiento asociativo local». En relación con las posiciones de la oposición, señaló que «cada grupo es libre de argumentar su voto», aunque insistió en la importancia de mantener una actitud constructiva, animando a seguir trabajando de forma conjunta «para implementar ayudas, servicios e infraestructuras que beneficien al conjunto de los cariñenenses».