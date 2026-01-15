Los talleres de Arapaz impulsan la convivencia

La oenegé Arapaz ha propuesto en Alfamén tres cursos o talleres dentro del proyecto De mujer a mujer con el que lucha contra todo tipo de discriminación y mejora de la convivencia intercultural en el mundo rural aragonés.

En el curso de costura, con las explicaciones de la modista, las máquinas de coser que trajo y el apoyo entre todas, confeccionaron unas bonitas bolsas con telas africanas; en el taller de cosmética natural, aprendieron a elaborar jabones, bálsamos y cremas hidratantes con productos naturales; y en el taller Recicla y reutiliza, con unos pedazos de tela de algodón o de lino de prendas que ya no se usan, y cera virgen de abeja, fabricaron unos envoltorios para alimentos que aguantan fenomenal en los frigoríficos.