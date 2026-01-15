ASOCIACIONES
Del teatro a un spa, las Asociación de Mujeres de La Garnacha de Cariñena no para
La Crónica de Campo de Cariñena
Cariñena
La Asociación de Mujeres La Garnacha de Cariñena ha realizado en los últimos meses diferentes actividades como el viaje al Balneario Termas Pallarés en Alhama de Aragón, donde disfrutaron de las cálidas aguas mineromedicinales de El Lago, único en Europa. Sus socias también disfrutaron de una merienda en el inicio de las fiestas patronales y en octubre realizaron una visita guiada a la exposición Goya, un museo en movimiento en Cariñena y asistieron al musical Los Pilares de la Tierra , basado en la novela de Ken Follett, en el Teatro Principal de Zaragoza.
