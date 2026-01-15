Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del teatro a un spa, las Asociación de Mujeres de La Garnacha de Cariñena no para

La socias de La Garnacha de Cariñena asistieron al musical ‘Los Pilares de la Tierra’ en el Teatro Principal de Zaragoza. | SERVICIO ESPECIAL

La socias de La Garnacha de Cariñena asistieron al musical 'Los Pilares de la Tierra' en el Teatro Principal de Zaragoza. | SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Campo de Cariñena

Cariñena

La Asociación de Mujeres La Garnacha de Cariñena ha realizado en los últimos meses diferentes actividades como el viaje al Balneario Termas Pallarés en Alhama de Aragón, donde disfrutaron de las cálidas aguas mineromedicinales de El Lago, único en Europa. Sus socias también disfrutaron de una merienda en el inicio de las fiestas patronales y en octubre realizaron una visita guiada a la exposición Goya, un museo en movimiento en Cariñena y asistieron al musical Los Pilares de la Tierra , basado en la novela de Ken Follett, en el Teatro Principal de Zaragoza.

