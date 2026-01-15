Tosos celebra la Navidad con tradición y convivencia

La Navidad volvió a vivirse con intensidad en Tosos, donde durante varias jornadas vecinos de todas las edades compartieron actividades que reforzaron el espíritu festivo y la convivencia. Como marca la tradición, la Nochebuena arrancó con la ya imprescindible champanada en torno al peirón, un punto de encuentro donde los tosinos se reunieron para brindarse mutuamente unas felices fiestas y dar comienzo a unos días llenos de vida en el pueblo.

Las propuestas continuaron el día 26 con la presentación del libro Cuentos y leyendas del Campo de Cariñena en el Casino, una cita cultural que despertó el interés de los asistentes y puso en valor las historias y tradiciones de la comarca. Al día siguiente, el 27, el protagonismo fue para los más pequeños —y no tan pequeños— que disfrutaron de juegos gigantes en el pabellón, convirtiendo la tarde en un espacio de risas, competición sana y diversión compartida.

La despedida del año tuvo uno de sus momentos más animados con la V edición de la San Silvestre Tosina, que congregó a un gran número de participantes recorriendo las calles del municipio, muchos de ellos disfrazados y con varias paradas estratégicas para reponer fuerzas y mantener el buen humor. Ya por la noche, cerca de un centenar de personas se reunieron en el Casino para celebrar la Nochevieja, mientras que otras cuadrillas optaron por juntarse en distintos locales del pueblo. El broche final a estas fiestas llegó el día 5 con la cabalgata de Reyes, que culminó en el Casino, donde Sus Majestades repartieron los regalos y pusieron el punto final a unas Navidades participativas y muy vividas en Tosos.