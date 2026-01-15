JUBILACIÓN
Tosos despide con cariño a su aguacil
La Crónica del Campo de Cariñena
La comunidad de Tosos se despide con cariño de Esteban, un aguacil cuya trayectoria ha ido mucho más allá de su función de guardián. Con una actitud siempre amable y una dedicación inquebrantable, Esteban ha sido un pilar fundamental en la vida diaria del municipio, dejando una huella imborrable en cada vecino.
La jubilación de Esteban marca el inicio de una nueva etapa, pero su legado perdurará en Tosos. A través de su amabilidad y entrega, Esteban ha demostrado la importancia de los trabajadores municipales en los entornos rurales. Estos profesionales no solo garantizan la seguridad y el bienestar, sino que también son esenciales para el buen funcionamiento de los ayuntamientos, manteniendo viva la esencia de la vida rural.
