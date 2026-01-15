Últimas presentaciones de un libro lleno de tradición

Las localidades de Aladrén, Cariñena, Tosos y Muel han sido las últimas en acoger la presentación del libro Cuentos y Leyendas de Aragón Campo de Cariñena, una obra que recoge relatos tradicionales del territorio en un original formato cómic.

El libro, diseñado por Moratha y editado por Acrótera, ha tenido una excelente acogida en todas las presentaciones realizadas en la zona, despertando el interés de público de todas las edades gracias a su formato visual y a la puesta en valor de las historias y leyendas de la comarca.

Con estas presentaciones se da por finalizado el recorrido del libro por las localidades, por lo que no se celebrarán nuevos actos de presentación. No obstante, las personas interesadas en adquirir este cómic podrán hacerlo directamente en la sede de la Comarca Campo de Cariñena, donde estará disponible por un precio de 15 euros.

Esta publicación se enmarca dentro de las iniciativas culturales de la Comarca Campo de Cariñena para difundir y preservar el patrimonio cultural y literario del Campo de Cariñena de una forma atractiva y accesible.