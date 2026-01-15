El año 2025 se despidió con dos Buses del Vino. El 22 de noviembre, el Bus del Vino partió hacia Alfamén donde los participantes exploraron las obras artísticas del Festival Asalto, un proyecto que transforma las calles en galerías al aire libre con murales de artistas internacionales. Cada rincón de Alfamén cuenta una historia, y los viajeros tuvieron la oportunidad de descubrirla mientras paseaban entre arte urbano.

Participantes en el Bus del Vino frente a un mural del Festival Asalto en Alfamén.

La siguiente parada fue Bodegas Bodem donde nos recibieron los propietarios para enseñarnos sus instalaciones, aprendiendo sobre el proceso de elaboración de sus vinos y, por supuesto, degustando algunas de sus mejores referencias. El almuerzo tuvo lugar en La Rebotica combinando tradición y creatividad en sus platos. Para cerrar la jornada, el Bus del Vino hizo una parada en Pastelerías Manuel Segura, donde los participantes disfrutaron de dulces tradicionales.

Cata en Palacio con Luis Ángel López.

La última ruta del año llevó a los viajeros a Almonacid de la Sierra. Allí, visitaron Bodega Libre y Salvaje, un proyecto vitivinícola que apuesta por la sostenibilidad y la innovación. Los participantes descubrieron cómo se elaboran sus vinos ecológicos y disfrutaron de una cata guiada que resaltó las cualidades únicas de sus elaboraciones.

Los últimos Buses del Vino de 2025: Un viaje de sabores y experiencias

La siguiente experiencia fue una cata de turrones en la Bodega Municipal, organizada por Panadería Luis Ángel. En un ambiente navideño, los asistentes probaron turrones artesanales, maridados con vinos de la zona, creando una combinación perfecta entre lo dulce y lo afrutado.

El cierre gastronómico llegó de la mano del Hotel Casa Marzo, donde se sirvió un menú especial que destacó por su cocina de temporada y productos locales.

PresenCIA en Helsinki

En noviembre se celebró en la Embajada de España en Helsinki, Finlandia, una cata con vinos de la DOP Cariñena. Un encuentro anual en la residencia del embajador que este año, siguiendo nuestra recomendación fue inspirado en que Cariñena es Ciudad Europea del Vino 2025. La garnacha fue la gran estrella de la velada, ofreciendo a los asistentes una experiencia sensorial única.

Nos encantó colaborar en la organización y llevar hasta el norte de Europa una muestra de los excelentes vinos que se elaboran en tierras aragonesas.

PREMIOS TURÍSTICOS

El 17 de diciembre se celebró la Gala de la IX edición de Premios a la Mejor Experiencia Turística de Aragón, la Bodega Libre y Salvaje ha logrado destacar entre las mejores experiencias turísticas de Aragón en 2025 gracias a su propuesta Donde el vino duerme. Esta experiencia no solo enriquece la oferta enoturística de la región, sino que también invita a redescubrir el vino desde una perspectiva histórica y emocional siendo una experiencia que combina patrimonio, memoria y territorio. Los participantes tienen la oportunidad de explorar las cuevas subterráneas de la bodega en la Sierra de Algairén, donde el vino reposaba tradicionalmente en tinajas centenarias.

Cata en Palacio

Por último, también en diciembre regresamos al Alma Mater Museum en Zaragoza para celebrar la novena Cata en Palacio con Luis Angel López. La velada estuvo protagonizada por los dulces navideños artesanales, elaborados en la panadería de Almonacid de la Sierra Panadería Luis Ángel. Cada turrón y dulce fue cuidadosamente maridado con vinos de DOP Cariñena creando una armonía perfecta. La Navidad estuvo aún más presente gracias a los músicos de Almonacid de la Sierra, quienes amenizaron la cata con su música tradicional aragonesa en vivo.