ESCAPADA EN NOVIEMBRE
Viaje cultural a Valencia
Un grupo de vecinos de Alfamén visitó a finales de noviembre Valencia, ciudad que combina historia y modernidad. Los participantes hicieron una visita panorámica desde el bus para llegar a la Ciudad de las Artes, que admiraron desde dentro y rodear toda la ciudad y su casco histórico. Como no podía ser de otra manera, cogieron fuerzas con una gran paella.
