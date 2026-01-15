Viaje cultural a Valencia

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un grupo de vecinos de Alfamén visitó a finales de noviembre Valencia, ciudad que combina historia y modernidad. Los participantes hicieron una visita panorámica desde el bus para llegar a la Ciudad de las Artes, que admiraron desde dentro y rodear toda la ciudad y su casco histórico. Como no podía ser de otra manera, cogieron fuerzas con una gran paella.

