La vida social de Aladrén se anima durante las navidades

El mes de diciembre arrancó en Aladrén con un animado puente festivo que combinó tradición, cultura y música, llenando el municipio de ambiente navideño y momentos para compartir entre vecinos y visitantes.

La programación comenzó el 6 de diciembre con el tradicional montaje del belén, una actividad participativa que volvió a reunir a pequeños y mayores en la iglesia, manteniendo viva una de las tradiciones recuperadas y más queridas de estas fechas.

La jornada continuó por la tarde con un concierto en el frontón municipal, que puso la nota musical a un día muy especial. Tras el concierto, tuvo lugar el encendido de las luces, acompañado de un brindis con cava, un momento sencillo pero muy simbólico que marcó oficialmente el inicio de la Navidad en el municipio.

Dentro de la programación del puente, el 8 de diciembre se celebró una jornada divulgativa sobre la historia, el patrimonio y la memoria de Aladrén, una propuesta cultural que despertó gran interés, y permitió conocer y valorar el pasado del municipio desde una mirada cercana y divulgativa.

Además del puente festivo, el ayuntamiento apostó también por actividades dirigidas a la infancia durante las vacaciones navideñas.

Los días 29, 30 y 31 de diciembre se desarrolló la Ludoteca de Navidad, una actividad gratuita enmarcada dentro del Plan de Conciliación de la Vida Familiar de DPZ. Dirigida a niños y niñas de 3 a 12 años, la ludoteca ofreció juegos de habilidad, manualidades, actividades lúdicas y un tentempié a media mañana, todo ello en la sala multiusos del municipio, y que reunió a niños y niñas de Aladrén, Paniza y Vistabella.

Como cierre de la programación navideña, Aladrén acogió también una actividad ofrecida por la Comarca Campo de Cariñena: un taller de acuarela botánica especial Navidad, una propuesta creativa pensada para disfrutar del arte, la calma y el color en un ambiente relajado y participativo.

Con todas estas iniciativas, Aladrén cerró el año apostando por un diciembre activo, participativo y pensado para todas las edades, reforzando la vida social del municipio y creando espacios de encuentro que dan sentido a la Navidad en los pueblos.