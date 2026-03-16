Abierta la nueva convocatoria de ayudas Leader en 2026

La Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón y Campo de Cariñena (Fedivalca) ha abierto la segunda convocatoria de ayudas Leader correspondiente al año 2026, dirigida a apoyar iniciativas que impulsen el desarrollo económico y social del medio rural en el territorio de las comarcas de Valdejalón y Campo de Cariñena.

Estas ayudas se enmarcan dentro del programa Leader, financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, y tienen como objetivo fomentar la creación de empleo, la diversificación económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales.

A quiénes se dirigen

La convocatoria está dirigida tanto a personas emprendedoras como a empresas, asociaciones y entidades locales que quieran poner en marcha proyectos integrados en los municipios del ámbito de actuación de Fedivalca.

Entre las iniciativas que pueden optar a financiación se encuentran proyectos de creación o modernización de empresas, iniciativas turísticas, proyectos de innovación en el medio rural o actuaciones promovidas por entidades sin ánimo de lucro que contribuyan al desarrollo del territorio.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes dentro del plazo establecido en las bases de la convocatoria, hasta el 30 de septiembre de 2026. Desde Fedivalca se ofrece además asesoramiento técnico personalizado para ayudar a los promotores a preparar sus proyectos y tramitar las ayudas.

Con esta nueva convocatoria, Fedivalca continúa apostando por impulsar proyectos que generen actividad económica, empleo y oportunidades en el medio rural, reforzando el tejido empresarial y social de Valdejalón y Campo de Cariñena.

Para más información sobre requisitos, plazos y procedimiento de solicitud, las personas interesadas pueden contactar con el equipo técnico de Fedivalca o consultar los canales oficiales de la entidad.

Plazos y más información Las personas interesadas en acceder a estas ayudas podrán presentar sus solicitudes dentro del plazo establecido en las bases de la convocatoria, hasta el 30 de septiembre de 2026. Para más información sobre la tramitación de las mismas se puede contactar con Fedivalca en el teléfono 976 81 73 08.

Lorenzo J. Gimeno, de Talleres Mecanicos Jimeno SL (Cariñena)

Fundada hace ya 66 años, Talleres Mecánicos Jimeno SL, marca conocida como Tameji, es una compañía aragonesa de referencia en toda España, para el mantenimiento, la reparación y venta de las mejores marcas reconocidas de maquinaria y repuestos para bodegas de vino y almazaras de aceite. En los últimos años, ha entrado también en el mercado europeo.

Con un equipo de 12 trabajadores y a pie de cañón desde hace más de 40 años, Lorenzo Javier Gimeno Membrado, la tercera generación de esta empresa, quiere agradecer esta confianza, puesto que pronto se jubila. Pero ya ha preparado durante los últimos años a su cuarta generación (hijos y sobrino) para que Tameji siga demostrando el compromiso y cercanía por la que siempre ha apostado.

Tameji se ubica en Cariñena y uno de sus proyectos estrella, por los que se la conoce tanto a nivel provincial como internacional, son sus volteadores manuales y automáticos para jaulones, así como un modelo para palet de cajas de producto terminado, los cuales han recibido a lo largo de los últimos años premios y reconocimientos.

En 2023, en colaboración con Inoxidables Alimentaria, fuimos reconocidos a la novedad técnica sobresaliente por la presentación de su novedoso sistema de refrigeración Hercoles, y un galardón a la novedad técnica notable por un sistema de protección anticaídas en tolvas llamado Protolv .

Tameji siempre ha apostado por la innovación, la calidad de sus servicios y un excelente equipo humano, que son la clave de su éxito.

Ofrece servicios flexibles, adaptados a las necesidades de cada cliente y trabajando siempre con materiales de calidad. Y este año, gracias a las ayudas proporcionadas para su desarrollo de Fedivalca y los fondos Leader ha adquirido como mejora una maquina fresadora de tres ejes que nos sirve para poder mejorar la calidad de nuestros servicios exigidos por el cliente.

Siempre buscando las necesidades del cliente. Talleres Mecánicos Jimeno SL (Tameji) tiene como lema: «Experiencia y calidad, nuestro mejor aval».