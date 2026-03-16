Abril Deza, primera en el Certamen de Jota en Huesca

La joven cantadora cariñenense Abril Deza Bernabé, integrante del Grupo de Jota Altomira de Alfamén, se alzó con el primer puesto en la categoría de Canto Benjamín Femenina en la final del XXXIII Certamen Nacional de Jota Ciudad de Huesca, celebrada el 31 de enero en el Auditorio Carlos Saura de la capital altoaragonesa.

El certamen reunió a jóvenes intérpretes de diferentes puntos de Aragón en una jornada dedicada al folclore aragonés en la que se disputaron las finales de las categorías benjamín, infantil, juvenil y veteranos. En este contexto, Abril Deza destacó en la modalidad de canto, imponiéndose en su categoría y sumando un nuevo reconocimiento a su trayectoria.

Este resultado se suma a otros logros recientes de la joven cantadora. En el XXXIX Certamen Oficial Benjamín, Infantil y Juvenil de Jota Aragonesa de las Fiestas del Pilar 2025, Abril Deza obtuvo el segundo premio en la categoría de Canto Benjamín Femenina, galardón que fue entregado en el acto institucional celebrado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza. Ese mismo año, en abril de 2025, también consiguió el primer premio en el XIX Certamen de Jota Aragonesa Cantada y Bailada de Pinsoro, sumando un nuevo éxito a su joven trayectoria.

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Con este último reconocimiento, la joven jotera cariñenense confirma su progresión dentro del circuito de concursos, consolidándose como una de las voces jóvenes a seguir en Aragón y demostrando, pese a su corta edad, un sobresaliente nivel en el canto de la jota aragonesa.