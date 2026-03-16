La agenda social de Paniza no tiene ni un hueco libre

Paniza acogió en febrero una variada programación de actos culturales que dinamizaron la vida social del municipio. Los vecinos fueron partícipes de diferentes actividades que combinaron la tradición y el ocio, consolidando una vez más el compromiso de la localidad con la promoción de la cultura y el mantenimiento de sus celebraciones populares.

Longaniza en Jueves Lardero. / SERVICIO ESPECIAL

El calendario cultural comenzó el martes 3 de febrero con la celebración de San Blas. Después de misa, se repartió el tradicional roscón y chocolate caliente entre los asistentes.

Fiestas en honor a San José. / SERVICIO ESPECIAL

Días después, el 12 de febrero, se celebró Jueves Lardero, una de las citas más populares del mes. En esta ocasión, se repartió longaniza entre los vecinos y allegados del municipio, manteniendo una costumbre muy arraigada en la tradición aragonesa.

Música para celebrar San José. / SERVICIO ESPECIAL

La programación del mes cultural culminó el domingo 22, con la final del certamen de jota, una cita dedicada a uno de los elementos más representativos del folclore aragonés, en la que participantes y público disfrutaron de una jornada dedicada a la música y la tradición.

San José

Paniza celebra el fin de semana del 21 de marzo la festividad de San José con un programa de actos pensado para el disfrute de vecinos y visitantes.

Las actividades comenzarán el viernes 20 con una discomóvil que dará el inicio al ambiente festivo. El sábado 21 tendrá lugar uno de los actos más tradicionales de la celebración: la subida andando hasta la Ermita de la Virgen del Águila, una cita muy arraigada .

La jornada continuará por la tarde, a las 19.00 horas, con una suelta de reses y toro de ronda. La programación concluirá con una fiesta nocturna en el pabellón municipal, donde se podrá disfrutar de la Orquesta Zoom, seguida de discomóvil que pondrá el broche final a un fin de semana tan esperado por todos los paniceros y paniceras.

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Desde el Ayuntamiento de Paniza invitan a todos los vecinos de la comarca a que sean partícipes de sus fiestas.