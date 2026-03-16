Aladrén recupera la tradición de las coplillas por San Blas

Aladrén celebró en febrero la festividad de San Blas, una jornada marcada por la tradición y por la recuperación de una antigua costumbre del municipio.

La celebración comenzó con la comida popular, donde no faltaron las tradicionales migas. Tras la comida llegó el momento más especial del día: la recuperación de una tradición que antiguamente formaba parte de esta fiesta. Un grupo de vecinos recorrió las calles del pueblo cantando coplillas mientras recogían roscones y longanizas de las casas. A medida que avanzaba la ronda, estos se iban colgando en horcas, tal y como se hacía antaño en esta festividad.

Precisamente este recorrido cantado por el pueblo es la tradición que se ha querido recuperar este año, devolviendo a San Blas una parte de su carácter más popular.

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La jornada fue posible gracias a la colaboración entre la Asociación El Tremolar, la Comisión y el Ayuntamiento de Aladrén.