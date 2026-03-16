ACTIVIDADES CON EL COLEGIO WALDORF Y EL CEIP MATEO VALERO
Alfamén planta buenas relaciones y recoge aprendizaje y convivencia
La Crónica del Campo de Cariñena
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alfamén organizó el domingo 15 de febrero la quinta plantación popular en colaboración con el colegio Waldorf de Zaragoza. En esta ocasión, también se contó con la colaboración de Alme Organic.
Un centenar de personas venidas de diferentes sitios participaron en la plantación de otros 500 pinos en el paraje del alto del Rechulino, en otra jornada especial de convivencia y contacto con la naturaleza. El efecto que produce esta acción ya se puede comprobar en ejemplares de pinos con bastante porte.
Al finalizar la plantación, la actividad se trasladó al Pabellón La Libertad donde se realizó un taller de aromaterapia impartido por Miriam Salas de Alme Organic, y posteriormente todos juntos disfrutaron de un pequeño ágape para los asistentes.
Asimismo, el 5 de marzo se realizó otra plantación con los alumnos de 5º y 6º de Primaria del Colegio Público de Alfamén Mateo Valero en el que se replantaron unas faltas de otra plantación en el paraje de La Balsa de Cariñena.
- Alumnos del instituto Goya de Zaragoza forman la frase 'todas putas' con las manos: 'Cuando lo leí, no me lo podía creer. No son tan niños
- David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'Hoy parecía que estabas en La Romareda, fuera excusas
- El partido Real Zaragoza-UD Almería se detuvo 10 minutos por una emergencia médica en la grada
- El uno a uno del Real Zaragoza. El talento de Rober alumbra al Zaragoza
- La estructura del caso Forestalia: 'Jerarquizada, estable y profesionalizada
- Las jugadoras del Casademont Zaragoza Mariona Ortiz y Helena Pueyo se meten en el Mundial con España (91-52)
- La Cava, el restaurante del Actur que conquistó al barrio más exigente de Zaragoza con su cocina mediterránea: “La gente se siente en su segunda casa”
- Una azotea acristalada en el piso 25 y capaz de soportar rachas de viento de 170 km/h: así será el mirador de 360 grados más espectacular de Zaragoza en 2027