Alfamén planta buenas relaciones y recoge aprendizaje y convivencia

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alfamén organizó el domingo 15 de febrero la quinta plantación popular en colaboración con el colegio Waldorf de Zaragoza. En esta ocasión, también se contó con la colaboración de Alme Organic.

Alumnado de 5º y 6º del CEIP Mateo Valero también realizó una plantación en el paraje de La Balsa de Cariñena. / SERVICIO ESPECIAL

Un centenar de personas venidas de diferentes sitios participaron en la plantación de otros 500 pinos en el paraje del alto del Rechulino, en otra jornada especial de convivencia y contacto con la naturaleza. El efecto que produce esta acción ya se puede comprobar en ejemplares de pinos con bastante porte.

Al finalizar la plantación, la actividad se trasladó al Pabellón La Libertad donde se realizó un taller de aromaterapia impartido por Miriam Salas de Alme Organic, y posteriormente todos juntos disfrutaron de un pequeño ágape para los asistentes.

Noticias relacionadas

Asimismo, el 5 de marzo se realizó otra plantación con los alumnos de 5º y 6º de Primaria del Colegio Público de Alfamén Mateo Valero en el que se replantaron unas faltas de otra plantación en el paraje de La Balsa de Cariñena.