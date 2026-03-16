CITA PARA LOS MAYORES DE AGUARÓN
La asociación Marín Bosqued celebra San Sebastián
La Crónica del Campo de Cariñena
La Asociación de la Tercera Edad Marín Bosqued celebró San Valentín el sábado 14 de febrero con una jornada llena de buen ambiente, convivencia y mucha música.
El día comenzó con una gran comida para todos los asistentes. El menú estuvo compuesto por patatas y cebollas asadas, seguidas de un delicioso pollo asado como plato principal. De postre, no podía faltar un dulce especial para la ocasión: corazón de hojaldre. Tras la comida, los asistentes disfrutaron de café y licores, además de un animado bingo y el sorteo de varios regalos, que hicieron la sobremesa aún más divertida.
Después llegó la música. El dúo Reychel Gold ofreció un gran repertorio con sus mejores canciones, poniendo ritmo a una tarde inolvidable en la que no faltaron los bailes, las risas y el buen ambiente.
Desde la asociación recuerdan que todos los vecinos y amigos de Aguarón a partir de 55 años pueden hacerse socios, y así disfrutar de las numerosas actividades que se preparan con gran ilusión durante todo el año. Con ellas se busca dinamizar el pueblo con cultura y actividades lúdicas, fomentando la unión, la convivencia y la participación entre vecinos. Una vez más lo pasaron en grande, disfrutando de la compañía y de momentos que hacen comunidad.
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