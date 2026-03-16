La asociación Marín Bosqued celebra San Sebastián

La Asociación de la Tercera Edad Marín Bosqued celebró San Valentín el sábado 14 de febrero con una jornada llena de buen ambiente, convivencia y mucha música.

El día comenzó con una gran comida para todos los asistentes. El menú estuvo compuesto por patatas y cebollas asadas, seguidas de un delicioso pollo asado como plato principal. De postre, no podía faltar un dulce especial para la ocasión: corazón de hojaldre. Tras la comida, los asistentes disfrutaron de café y licores, además de un animado bingo y el sorteo de varios regalos, que hicieron la sobremesa aún más divertida.

Después llegó la música. El dúo Reychel Gold ofreció un gran repertorio con sus mejores canciones, poniendo ritmo a una tarde inolvidable en la que no faltaron los bailes, las risas y el buen ambiente.

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Desde la asociación recuerdan que todos los vecinos y amigos de Aguarón a partir de 55 años pueden hacerse socios, y así disfrutar de las numerosas actividades que se preparan con gran ilusión durante todo el año. Con ellas se busca dinamizar el pueblo con cultura y actividades lúdicas, fomentando la unión, la convivencia y la participación entre vecinos. Una vez más lo pasaron en grande, disfrutando de la compañía y de momentos que hacen comunidad.