El atleta de Paniza Julián Cebrián, plata en el Campeonato de Aragón

El joven atleta de Paniza Jesús Julián Cebrián logró la medalla de plata en la prueba de 60 metros lisos en el Campeonato de Aragón Sub-18 en pista cerrada que se celebró el pasado 28 de febrero en el Palacio de los Deportes de Zaragoza

Jesús, que compite desde hace tres años con el Club de Atletismo de Cuarte, consiguió clasificarse para la final tras marcar un tiempo de 7,41 segundos en la ronda previa. En la final mejoró su registro hasta los 7,32 segundos, lo que le permitió asegurar la segunda posición del podio autonómico.

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En noviembre de 2025, fue convocado por la Selección Aragonesa de Atletismo para participar en la prueba de relevos 4x100 metros celebrada en La Nucía (Alicante), lo que refleja la progresión deportiva del joven panicero.