DENUNCIAN EL MAL ESTADO QUE PRESENTA LA A-1101
El Ayuntamiento de Aguilón exige tener una «carretera digna ya»
La Crónica del Campo de Cariñena
El Ayuntamiento de Aguilón ha colocado una pancarta en el balcón que preside la fachada principal de la casa consistorial, con el mensaje: A-1101: Carretera DIGNA YA. Aguilón también somos Aragón.
El consistorio inicia así una serie de actuaciones encaminadas a que el tramo de 22 kilómetros de carretera A-1101 que va desde Villanueva de Huerva hasta Herrera de los Navarros, pasando por Aguilón, y que quedaron fuera de las actuaciones del Plan Especial de Carreteras del Gobierno de Aragón que en este momento se están ejecutando, sea tenido en cuenta en la redacción de los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Intentos fallidos
El Ayuntamiento de Aguilón, tras varios intentos fallidos de reunión con el Gobierno de Aragón para pedir el arreglo y renovación de este tramo deteriorado de la carretera, ha decidido pasar a la acción y agotará todas las posibilidades que tenga en su mano para reivindicar que Aguilón tenga una «carretera digna ya».
Fuentes municipales señalan que por «nuestro tramo de carretera se desplazan niños al instituto y colegios de la comarca, personal sanitario y ambulancias pertenecientes al centro de salud de Herrera, autobús de pasajeros de la línea que nos une con la capital aragonesa, camiones y tractores de gran tonelaje, y todos nuestros vecinos que a diario se desplazan para llegar o marchar de nuestro municipio».
Desde el consistorio de Aguilón añaden que esta campaña reivindicativa «acabará cuando se consiga que los 22 kilómetros pendientes de arreglar tengan las mismas condiciones que el resto de kilómetros de la A-1101 que en este momento están en fase de renovación», y que el Ayuntamiento de Aguilón «luchará para que todos sus vecinos tengan los mismos derechos que el resto de habitantes de la comunidad autónoma de Aragón».
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