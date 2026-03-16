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URBANISMO

La calle La Iglesia de Alfamén estrena aceras a ambos lados

Se han incorporado aceras en ambos lados.

Se han incorporado aceras en ambos lados. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Cariñena

Alfamén

Tras mes y medio de obras, el Ayuntamiento de Alfamén ha finalizado la reforma del tramo de la calle La Iglesia comprendido entre la plaza Constitución y la calle Santiago Apóstol.

La actuación ha intervenido en una superficie de unos 865 m2, modificando completamente la trama de esta vía, ya que se han incluido aceras a ambos lados, de las que anteriormente carecía, dando prioridad a la circulación de los peatones. Las aceras tienen sólo un desnivel de dos centímetros respecto de la calzada, lo que da mayor facilidad aún si cabe a los peatones para su movilidad.

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Además, se han sustituido todas las tomas de agua, muy deterioradas y con continuos problemas de averías y cortes de agua. Y se ha renovado el pavimento, que se encontraba en muy mal estado debido al transcurso del tiempo y a las continuas averías en la red de abastecimiento.

Próximas actuaciones

En el pleno extraordinario del día 11 de marzo, se aprobó el proyecto de reforma de nuevas calles y plazas con las que se pretende dar por finalizada la intervención en la zona del casco antiguo de la localidad, con los mismos objetivos de las anteriores intervenciones. En concreto, se actuará en:

  • Calle Peral
  • Calle Santiago Apóstol
  • Calle Joaquín Costa
  • Calle Moncayo
  • Plaza de la Constitución

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