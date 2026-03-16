La calle La Iglesia de Alfamén estrena aceras a ambos lados

Tras mes y medio de obras, el Ayuntamiento de Alfamén ha finalizado la reforma del tramo de la calle La Iglesia comprendido entre la plaza Constitución y la calle Santiago Apóstol.

La actuación ha intervenido en una superficie de unos 865 m2, modificando completamente la trama de esta vía, ya que se han incluido aceras a ambos lados, de las que anteriormente carecía, dando prioridad a la circulación de los peatones. Las aceras tienen sólo un desnivel de dos centímetros respecto de la calzada, lo que da mayor facilidad aún si cabe a los peatones para su movilidad.

Noticias relacionadas

Además, se han sustituido todas las tomas de agua, muy deterioradas y con continuos problemas de averías y cortes de agua. Y se ha renovado el pavimento, que se encontraba en muy mal estado debido al transcurso del tiempo y a las continuas averías en la red de abastecimiento.