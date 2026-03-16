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ASOCIACIÓN NUEVO CASINO DE TOSOS

Una campaña busca alcanzar la cifra récord de 300 socios

Una campaña busca alcanzar la cifra récord de 300 socios.

Una campaña busca alcanzar la cifra récord de 300 socios. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Cariñena

Tosos

La asociación Nuevo Casino de Tosos ha puesto en marcha la campaña 300, una iniciativa con la que busca alcanzar los 300 socios y consolidar la actividad del local social del municipio, que cuenta con apenas 170 habitantes. La cifra está ya muy cerca de alcanzarse, según explican desde la entidad.

El colectivo es el encargado de mantener abierto y dinamizar el casino del pueblo, un espacio clave para la convivencia y la actividad cultural de Tosos. Para formar parte de la asociación, los socios abonan una cuota anual de 50 euros, que se reduce a 75 euros en el caso de los matrimonios. Los menores de 21 años cuentan con una cuota especial de 25 euros al año.

Programa cultural

Además de sostener el local social, el Nuevo Casino ha puesto en marcha una programación cultural trimestral que combina espectáculo y cena temática. La primera cita tuvo lugar el 1 de noviembre, con una fiesta mexicana y la actuación del Mago Sicilia.

La siguiente actividad será el 14 de marzo, con una cena temática Typical Spanish acompañada del espectáculo de Star Glam. El programa continuará el 20 de junio con una cena americana de hamburguesas y un concierto del grupo El bueno, el feo y el malo.

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Las cenas son gratuitas para los socios, aunque también pueden asistir personas no asociadas por un precio de 10 euros, con el objetivo de abrir las actividades a todo el público, y seguir reforzando la vida social y cultural del municipio.

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