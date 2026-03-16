Cariñena se ata las zapatillas y disfruta de su tradicional 5K 10K

Cariñena volvió a convertirse el domingo 22 de febrero en punto de encuentro para el atletismo popular con la celebración de la X edición de la 5K 10K Ciudad de Cariñena, una cita que regresaba al calendario deportivo local tras no celebrarse en 2025.

La jornada reunió a casi 500 corredores y corredoras, así como a un público que acompañó el desarrollo de la prueba a lo largo del recorrido, reafirmando el carácter participativo de una carrera que combina el componente competitivo con el ambiente festivo propio del deporte popular.

A las 10.00 horas se dio la salida a las dos pruebas absolutas, 5K y 10K, ambas sobre un recorrido urbano 100 % asfaltado, rápido y accesible. La salida y la meta se situaron en el mismo punto, facilitando el seguimiento de la competición por parte del público.

En la distancia de 10 kilómetros, la victoria fue para Camilo Santiago González, que cruzó la meta con un tiempo de 32.28, mientras que en categoría femenina se impuso Ana Laura Buero Martínez, con 42.26. En la prueba de 5 kilómetros, el triunfo fue para Jorge Malo Núñez, con un tiempo de 16:53, mientras que en categoría femenina la vencedora fue Mara Sánchez Cimas, que completó el recorrido en 20.03.

Entre los corredores locales, el mejor clasificado en la prueba de 10K fue Raúl Gallego Laplana, que finalizó octavo en la general, mientras que Sonia Gasset Barruedo logró una destacada actuación al ser tercera entre las mujeres. En la distancia de 5 kilómetros, el mejor atleta local fue José Luis Báguena Berne, que concluyó la prueba en cuarta posición de la general, mientras que Diana Jula fue la quinta clasificada femenina, firmando también una notable actuación.

La jornada deportiva se completó a partir de las 12.15 horas con las carreras escolares, que reunieron a numerosos niños y niñas y reforzaron el compromiso de la prueba con el deporte base y la promoción de hábitos saludables entre los más jóvenes.

La X 5K 10K Ciudad de Cariñena ha sido organizada por el Ayuntamiento de Cariñena, con la dirección técnica de Fartleck Sport, y ha contado con el apoyo de un amplio tejido de entidades colaboradoras y patrocinadores, entre ellos la Denominación de Origen Cariñena, Lacasa y Armonía Cosmética Natural, además de la indispensable colaboración de la Federación Aragonesa de Atletismo.

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El alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, valoró muy positivamente el desarrollo de la prueba y destacó la importancia de haber recuperado esta cita deportiva tras el paréntesis de 2025. «La décima edición de la 5K 10K Ciudad de Cariñena ha vuelto a demostrar que se trata de una prueba plenamente consolidada y muy vinculada al calendario deportivo de nuestra ciudad. Recuperarla este año era una prioridad para el ayuntamiento, y la respuesta de corredores, público y voluntariado confirma que es una cita muy apreciada. Queremos agradecer especialmente la implicación de todas las personas voluntarias, cuya colaboración resulta imprescindible para que un evento de estas características pueda desarrollarse con normalidad y con el ambiente participativo que se ha vivido durante toda la jornada», señaló.