Cariñena cierra con un brindis por todo lo alto un año histórico

Más de un millar de personas alzaron sus copas de garnacha en la plaza de España de Cariñena para poner el broche final al año en que la ciudad ha ostentado el título de Ciudad Europea del Vino 2025, un reconocimiento que ha servido para proyectar la localidad y su comarca como uno de los territorios vitivinícolas más dinámicos del panorama europeo.

Fotografía de familia del Consejo de Recevin. / RECEVIN

El brindis colectivo fue el primer momento de una gran fiesta de clausura que continuó con la actuación del músico aragonés Idoipe y un espectacular videomapping proyectado sobre la fachada del Ayuntamiento, obra del artista visual Yaguar, poniendo el colofón a doce meses de intensa actividad cultural, turística y divulgativa vinculada al vino.

El título de Ciudad Europea del Vino, otorgado por la Red de Ciudades Europeas del Vino (Recevin), integrada por más de 600 municipios de once países, tiene como objetivo difundir la cultura, el paisaje, la gastronomía y el patrimonio de los territorios vitivinícolas europeos. Cariñena fue designada para 2025 gracias a un proyecto que contó con un amplio respaldo institucional y social.

Un brindis para despedir un año histórico

El acto central de despedida tuvo lugar en la plaza de España, en torno a la Fuente de la Mora, escenario habitual de los momentos más simbólicos de la Fiesta de la Vendimia, recientemente reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El Ayuntamiento repartió entre los asistentes mil copas conmemorativas serigrafiadas con el logotipo de Cariñena Ciudad Europea del Vino, que los participantes pudieron conservar como recuerdo de la jornada. Los asistentes recogieron su copa de vino DOP Cariñena en la calle Reinanta antes de dirigirse a la plaza para sumarse al brindis colectivo.

Videomapping creado por el artista Yaguar. / ROSS LECCA

Tras este momento simbólico comenzó una celebración que combinó música, arte y cultura. El músico y DJ aragonés Idoipe, uno de los artistas más destacados del panorama actual por su fusión de electrónica y folclore, puso la banda sonora a la velada.

Al mismo tiempo, el artista visual Yaguar, colombiano afincado en Zaragoza y reconocido internacionalmente en festivales como Ars Electronica (Austria), transformó la fachada del Ayuntamiento en un gran lienzo mediante un espectacular videomapping de luz e imágenes.

Presencia internacional

Los actos de clausura reunieron en Cariñena a delegaciones institucionales de España, Italia, Francia y Portugal, así como a representantes de Recevin, que aprovecharon la cita para celebrar en la ciudad una reunión oficial de su Consejo de Administración. Durante el encuentro se produjo además el relevo en la presidencia de la red tras finalizar el mandato de Rosa Melchor, alcaldesa de Alcázar de San Juan y presidenta también de Acevin (Asociación Española de Ciudades del Vino). La presidencia pasó a Angelo Radica, representante de Italia.

Cariñena renovó su plaza en el Consejo de Administración, por lo que continuará formando parte activa de los órganos de decisión de la red. Esta presencia refuerza su vínculo con algunos de los principales territorios vitivinícolas de Europa y mantiene abiertas nuevas oportunidades de cooperación, promoción internacional y desarrollo en torno a la cultura del vino.

Gala inaugural de Cariñena Ciudad Europea del Vino. / ROSS LECCA

Un año para proyectar Cariñena y su comarca

El programa de actividades para conmemorar el título como Ciudad Europea del Vino 2025 arrancó en febrero con una gala inaugural que reunió a más de 200 invitados y contó con felicitaciones de personalidades de toda España. En ella estuvo también presente, de forma simbólica, Francisco de Goya, encarnado por el actor y cantante Augusto González, quien anunció un año «que va a poner en el mapa del mundo a la comarca de Cariñena y la Denominación de Origen».

Desde entonces se han celebrado más de cien actividades relacionadas con el turismo, la cultura, la gastronomía, el cine, la educación, la innovación y el emprendimiento, con la Denominación de Origen Cariñena como coprotagonista de muchos de los principales hitos.

Inauguración del Cariñena Wine Museum. / ROSS LECCA

Entre ellos destaca la inauguración, en abril, del Cariñena Wine Museum, el nuevo museo del vino de la DO Cariñena, tras una profunda renovación del edificio y de sus contenidos expositivos. El proyecto ha supuesto una inversión de 1,44 millones de euros, financiada en un 65 % por fondos europeos del programa Interreg Poctefa, e incorpora recursos innovadores como holografías, videomapping y elementos interactivos para ofrecer una experiencia inmersiva sobre la historia y la identidad de la denominación. Desde su apertura se ha consolidado como uno de los nuevos atractivos turísticos de la ciudad.

En mayo, Cariñena acogió además la XIII edición del concurso Garnachas del Mundo, uno de los certámenes internacionales más prestigiosos dedicados a esta variedad de uva. Tras pasar por ciudades como Nueva York o París, el concurso reunió en Cariñena a 80 expertos internacionales, que cataron más de 700 vinos procedentes de 50 denominaciones de origen. La D.O. Cariñena obtuvo 24 medallas, reforzando su prestigio internacional.

Emisión del programa 'Hoy por Hoy'. / DO CARIÑENA

Cine, música y literatura

El cine también ha tenido un papel destacado con el estreno del largometraje Cariñena, vino del mar, dirigido por Javier Calvo y basado en la novela autobiográfica del escritor y periodista Antón Castro. Ambientada en los viñedos de la comarca durante los años de la Transición, la película ha sido una de las revelaciones de la temporada y ha obtenido premios y reconocimientos en distintos festivales.

La programación cultural ha tenido otro de sus grandes ejes en Divino Festival, una propuesta que ha combinado música, humor, territorio y vino con vocación de continuidad. Celebrado entre junio y septiembre, el festival ha reunido a artistas como Rozalén, Miss Bolivia, Sho-Hai, Queralt Lahoz, Rico Rosa, Metrika o Colectivo Da Silva, además de propuestas de humor dentro del ciclo Divina Comedia, con cómicos como Sergio Bezos y Pablo Ibarburu.

Concierto de Rozalen en el Festival Divino. / EL PERIODICO DE ARAGÓN

Otro de los momentos destacados del año fue la conmemoración del nacimiento de Francisco de Goya, natural de Fuendetodos, localidad integrada en la Denominación de Origen Cariñena. La jornada incluyó recreaciones en vivo de algunos de sus cuadros y una corrida de toros goyesca protagonizada por el torero Cayetano Rivera.

El programa ha incluido además encuentros de cine y literatura, concursos de pintura y fotografía vinculados a la vitivinicultura y jornadas dedicadas al vino en la historia y la novela histórica, así como numerosas propuestas abiertas al público.

Entre ellas han destacado jornadas gastronómicas en los bares de la ciudad, actividades deportivas como un torneo magistral de ajedrez o la X Biciclásica Eduardo Bianchi, y experiencias enoturísticas originales como una noche de observación astronómica acompañada de cata de vinos.

Proyección de la película 'Cariñena, vino del mar' en la plaza de toros de la localidad. / ROSS LECCA

Encuentros profesionales

Cariñena ha sido también escenario de importantes encuentros profesionales, entre ellos la XXXV Asamblea de Consejos Reguladores Vitivinícolas y la XXXII Asamblea de la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin), además de encuentros científicos como un simposio dedicado al origen del vino en la península ibérica y diversas iniciativas de educación y emprendimiento desarrolladas junto a la Universidad de Zaragoza.

A todo ello se han sumado acciones de promoción exterior, desde la presentación del proyecto en Fitur hasta la emisión de programas especiales de radio de ámbito nacional realizados en directo desde el Cariñena Wine Museum.

Todo este conjunto de iniciativas ha contribuido a consolidar la imagen de Cariñena como un territorio donde tradición vitivinícola, cultura y desarrollo económico avanzan de forma conjunta.

El alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, ha destacado el alcance de este reconocimiento y el trabajo colectivo que ha permitido desarrollar una programación de gran proyección durante todo el año.

Un esfuerzo compartido

Ortiz ha señalado que el título de Ciudad Europea del Vino 2025 ha sido «el resultado del esfuerzo compartido de muchas personas, entidades e instituciones que han creído en un proyecto común y han trabajado con ilusión para mostrar al mundo lo que representa Cariñena y su Denominación de Origen».

El alcalde ha querido agradecer de manera especial la implicación del sector vitivinícola, de las asociaciones, de las entidades colaboradoras y, sobre todo, de la ciudadanía, que ha participado activamente en las actividades organizadas a lo largo del año.

«Este reconocimiento nos ha permitido poner en valor nuestra identidad, nuestra historia y nuestro paisaje vitivinícola, pero también demostrar que desde un territorio como el nuestro se pueden impulsar proyectos ambiciosos cuando existe colaboración y orgullo por lo propio», ha señalado.

Gala de entrega de los Premios Aragoneses del Año. / EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Ortiz ha subrayado además que el cierre de este año simbólico no supone un punto final, sino el inicio de una nueva etapa: «Todo lo que hemos construido durante este año nos deja una base muy sólida para seguir trabajando en la promoción cultural, turística y económica de Cariñena y de su comarca. Somos una ciudad del vino, lo hemos sido siempre, y este año nos ha ayudado a reafirmarlo y proyectarlo hacia el futuro».

En la misma línea se ha expresado el presidente de la DO Cariñena, Antonio Serrano, quien ha señalado que esta distinción ha contribuido a reforzar la proyección internacional del territorio.

Según Serrano, «el título nos ha puesto en el mapa europeo del vino, porque nos ha dado visibilidad ante consumidores, profesionales del sector y medios de comunicación».

El presidente de la DO ha recordado que la denominación cuenta con una larga trayectoria, reconocida oficialmente desde 1932, pero ha destacado que este reconocimiento ha supuesto «reforzar su valor de marca y también el atractivo turístico del territorio, con la llegada de más visitantes y el impulso del enoturismo, con proyectos como el Cariñena Wine Museum».

En su opinión, el año como Ciudad Europea del Vino debe convertirse ahora «en un punto de partida para consolidar el posicionamiento logrado y seguir atrayendo valor y enoturismo, algo fundamental para que viticultores y bodegas puedan mantener otros dos mil años más de cultivo de la vid en este territorio».

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De este modo, el año como Ciudad Europea de Vino se plantea como punto de partida para seguir consolidando la proyección cultural, turística y vitivinícola de Cariñena en los próximos años.