GYM CUP
El cariñenense Alejandro Pérez derrocha talento en gimnasia artística
La Crónica del Campo de Cariñena
El joven gimnasta local Alejandro Pérez Lage, del Club Flip Flap, participó entre los días 6 y 8 de marzo en Sevilla en el Torneo Internacional Andalucía Gym Cup de Gimnasia Artística, logrando un excelente resultado al proclamarse primer clasificado en la clasificación general de la categoría benjamín.
La competición se celebró en el Centro Deportivo Amate de Sevilla, y reunió a numerosos gimnastas procedentes de distintos clubes nacionales e internacionales, consolidándose así como una de las citas más destacadas del calendario de la gimnasia artística base.
Organizado por la Federación Andaluza de Gimnasia, el torneo incluye competiciones tanto de gimnasia artística femenina como masculina, con pruebas individuales y por equipos, y se celebra conjuntamente con el Trofeo Andalucía Base, destinado a categorías formativas del deporte.
Actuación destacada
En este contexto competitivo, el joven Alejandro Pérez Lage logró imponerse en la clasificación general de su categoría, firmando una actuación muy destacada que confirma la progresión del joven gimnasta y el buen trabajo que se desarrolla en las categorías base del Club Flip Flap.
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