JORNADA GASTRO-CINEGÉTICA EN ALADRÉN
Caza y gastronomía: un menú de cinco estrellas
La Crónica del Campo de Cariñena
Aladrén celebró el sábado 28 de febrero la I Jornada Gastro-Cinegética, una iniciativa que reunió a numerosos vecinos y visitantes en torno a la gastronomía vinculada al mundo de la caza.
La actividad coincidió con el inicio de la veda de caza 2026, un momento simbólico para organizar un encuentro que pone en valor productos y recetas tradicionales del entorno rural.
La comida tuvo lugar en el merendero municipal, donde los asistentes pudieron disfrutar de un menú degustación elaborado con gran cuidado. Entre los platos destacados se encontraban ensalada de conejo escabechado sobre brotes verdes, potaje de judías con jabalí guisado a baja temperatura, y pinchos de corzo al teriyaki con parmentier de manzana, acompañados de pan de horno de leña, vinos y productos de la tierra.
La jornada fue organizada conjuntamente por la Asociación El Tremolar, la Asociación de Cazadores y el Ayuntamiento de Aladrén, una colaboración que permitió sacar adelante esta primera edición con una gran respuesta por parte de los asistentes.
Desde el ayuntamiento se ha querido destacar el trabajo de ambas asociaciones: la implicación de la Asociación de Cazadores, y el impulso que la Asociación El Tremolar está dando con su nueva junta directiva, que está promoviendo distintas iniciativas y actividades en el municipio.
La jornada dejó muy buen sabor de boca entre los participantes, que ya esperan que esta iniciativa pueda repetirse en próximas ediciones.
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