SAN BLAS Y JUEVES LARDERO
Unas celebraciones muy sabrosas en Alfamén
La Crónica del Campo de Cariñena
Alfamén
Alfamén comenzó febrero con varias tradiciones y celebraciones de sus santos. El día 3 se celebró San Blas, el protector de la garganta, cuya tradición es la bendición de alimentos, y así, Ramiro, el cura de la localidad, salió después de la misa a bendecir las patatas asadas que se repartieron a todo el que quiso celebrarlo.
Y el día 12 se celebró Jueves Lardero, jornada en la que el ayuntamiento, con la colaboración del AMPA Nuestra Señora del Pilar, prepara bocadillos con el palmo de chorizo o longaniza para repartir a todos los asistentes.
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