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SAN BLAS Y JUEVES LARDERO

Unas celebraciones muy sabrosas en Alfamén

El día de San Blas se repartieron patatas asadas bendecidas.

El día de San Blas se repartieron patatas asadas bendecidas. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Cariñena

Alfamén

Alfamén comenzó febrero con varias tradiciones y celebraciones de sus santos. El día 3 se celebró San Blas, el protector de la garganta, cuya tradición es la bendición de alimentos, y así, Ramiro, el cura de la localidad, salió después de la misa a bendecir las patatas asadas que se repartieron a todo el que quiso celebrarlo.

Y el día 12 se celebró Jueves Lardero, jornada en la que el ayuntamiento, con la colaboración del AMPA Nuestra Señora del Pilar, prepara bocadillos con el palmo de chorizo o longaniza para repartir a todos los asistentes.

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