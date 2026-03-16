Unas celebraciones muy sabrosas en Alfamén

Alfamén comenzó febrero con varias tradiciones y celebraciones de sus santos. El día 3 se celebró San Blas, el protector de la garganta, cuya tradición es la bendición de alimentos, y así, Ramiro, el cura de la localidad, salió después de la misa a bendecir las patatas asadas que se repartieron a todo el que quiso celebrarlo.

Y el día 12 se celebró Jueves Lardero, jornada en la que el ayuntamiento, con la colaboración del AMPA Nuestra Señora del Pilar, prepara bocadillos con el palmo de chorizo o longaniza para repartir a todos los asistentes.