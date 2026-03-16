32 NUEVOS NICHOS
El cementerio de Longares amplía su capacidad
La Crónica del Campo de Cariñena
El Ayuntamiento de Longares procedió a finales de enero a la construcción de un nuevo bloque de nichos en el cementerio municipal, para ampliar su capacidad, ante los pocos nichos que quedaban ya libres.
En total se han instalado 32 nichos prefabricados de hormigón armado, colocados a cuatro alturas con cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo, y con sus correspondientes orificios de ventilación y desagüe, con filtro de carbón activo y sosa cáustica, y otro pequeño material para el correcto funcionamiento del sistema.
La última vez que se instalaron nichos en el cementerio municipal longarino, en verano del año 2020, también fueron 32 unidades, con lo cual desde el consistorio se espera que con esta inversión se pueda dar el servicio al menos hasta el año 2032.
La actuación, que ha supuesto para el Ayuntamiento de Longares una inversión de 23.334 euros, subvencionados por el Plan +Provincia de la DPZ, fue llevada a cabo por Construcciones Pellicer.
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