Comidas y convivencia se unen en el Campo de Cariñena

Santa Águeda es otra fecha señalada en el calendario festivo de la Comarca Campo de Cariñena. En Alfamén, la celebración comenzó con la misa en la iglesia y la procesión. Seguidamente, las mujeres acudieron a la Casa de Cultura donde la Asociación de Amas de Casa Las Goyescas, en colaboración con el ayuntamiento, prepararon un rico chocolate a la taza con bizcochos, que degustaron mientras disfrutaban de la actuación de la cantante Alicia Lahuerta. Después, hubo una cena que culminó con el sorteo de varios regalos y un gran bingo.

En Alfamén, la jornada festiva comenzó con misa en la iglesia y procesión. | SERVICIO ESPECIAL

En Cariñena, la Asociación de Mujeres La Garnacha celebró la festividad de Santa Águeda con la tradicional comida, pasando un día de encuentro y convivencia entre sus socias.

Las mujeres de Cariñena se reunieron para disfrutar de la jornada festiva. / SERVICIO ESPECIAL

En Encinacorba, las mujeres del pueblo celebraron una comida, seguida de la actuación del grupo Las Antigogos, que llenó de música y buen humor el salón de plenos del ayuntamiento.

Música y humor en Encinacorba. / SERVICIO ESPECIAL

En Longares, la Asociación de Mujeres Virgen de la Puerta celebró una comida con regalos, bingo y baile a cargo del cantante Raúl Ciprés. En la sobremesa también recibieron el tradicional obsequio para todas las asociadas, y se efectuó la renovación de parte de la junta directiva de la asociación. La nueva junta la preside por segundo año consecutivo Raquel Losilla Sanz, a quien acompañan Asun Losilla Badenas (vicepresidenta), Carmina Muñoz Ferruz (secretaria), Maribel Artigas Losilla (tesorera) y, como vocales, Mª Jesús Bueno Valiente, Mª Gloria Lanuza Cortés, María Jesús Losilla Hombría y Mari Cruz Domingo Cortés.

Longares ha renovado la junta de la Asociación de Mujeres. / SERVICIO ESPECIAL

Para el 8M, la asociación de mujeres organizó una charla con la psicóloga Esther Julián de Paniza, para hablar del Autocuidado en la Mujer y hubo un café posterior en las instalaciones del Club de la Tercera Edad.

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En Mezalocha, la Asociación de Mujeres Águila Real organizó como cada año una comida de hermandad a la que, en esta ocasión, y tras la celebración de la misa en la Parroquia de San Miguel, pidiendo a la santa su protección y venerando su reliquia, asistieron casi la mitad de sus asociadas, superando las cincuenta, lo que contribuyó a un una jornada de encuentro y diversión tan necesaria en los pequeños pueblos.