INICIATIVA COMARCAL
Comienza el juego en Alfamén: éxito en las actividades deportivas
La Crónica del Campo de Cariñena
El año 2026 ha comenzado con gran actividad deportiva en Alfamén. Las distintas iniciativas impulsadas desde la Comarca Campo de Cariñena están contando con una elevada participación, al igual que las actividades organizadas por la Concejalía de Deportes del municipio, que siguen despertando un notable interés entre los vecinos.
Un buen ejemplo de ello son las clases de entrenamiento funcional que se imparten todos los sábados por la mañana en el gimnasio municipal. La actividad, que se desarrolla en tres turnos debido a la alta demanda, permite a los participantes trabajar la condición física mediante ejercicios de fuerza y el uso adecuado de las máquinas. Todo ello bajo la dirección y supervisión de un monitor especializado, que guía a los deportistas para mejorar su forma física de manera segura y eficaz.
En cuanto a los equipos federados, la calidad y el esfuerzo también están dando sus frutos partido tras partido. La Unión Deportiva Alfamén, que compite en fútbol regional, se mantiene en la zona media-alta de la clasificación tras completar hasta el momento una temporada más que notable.
El equipo local afronta el último tramo de la competición con la ilusión de seguir escalando posiciones en la tabla.
Por su parte, el equipo de fútbol sala ocupa actualmente la quinta posición en su liga. Dicha competición se ha visto marcada por varios parones provocados por la retirada de algunos equipos, pero, a pesar de estas circunstancias, el conjunto confía en terminar la temporada en el puesto que merece gracias a la calidad de su plantilla. El calor y apoyo de su afición serán clave.
Nuevo equipo femenino
Como novedad destacada este año, un grupo de chicas ha comenzado recientemente a entrenar fútbol sala en Alfamén. Las jugadoras afrontan esta nueva etapa con gran ilusión y motivación, y en las próximas semanas comenzarán a disputar partidos amistosos con el objetivo de consolidar un equipo que pueda competir la próxima temporada en una liga federada.
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