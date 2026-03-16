MEJORAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS
Comienzan las obras de renovación en la calle La Peña de Aguarón
La Crónica del Campo de Cariñena
El Ayuntamiento de Aguarón ha comenzado recientemente las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua potable y pavimentación de la calle La Peña, una actuación necesaria para mejorar las infraestructuras municipales y garantizar un mejor servicio a los vecinos y vecinas del municipio.
Los trabajos contemplan la renovación completa de la red de abastecimiento de agua, incluyendo la instalación de nuevas tuberías y acometidas domiciliarias, así como la colocación de válvulas, arquetas y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Además, se procederá a la demolición del pavimento existente y a la ejecución de una nueva pavimentación de la calle, lo que permitirá mejorar tanto la seguridad como la estética del entorno urbano.
La actuación incluye también trabajos de movimiento de tierras, gestión de residuos y medidas de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, garantizando así el desarrollo adecuado de los trabajos y el cumplimiento de la normativa vigente.
Mejora progresiva
Esta intervención forma parte de una línea de actuaciones impulsadas por el ayuntamiento para la mejora progresiva de calles y plazas del municipio, que se irán ejecutando de manera paulatina en los próximos meses. El objetivo es modernizar las infraestructuras urbanas, renovar las redes de abastecimiento y mejorar la pavimentación de diferentes espacios públicos.
Desde el equipo de gobierno municipal se destaca que la mejora de las calles, plazas y servicios básicos es una de las principales prioridades de la legislatura, ya que contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a mantener en buen estado el patrimonio urbano del municipio.
Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Aguarón reafirma su compromiso con la conservación y mejora del espacio público, trabajando para que el municipio continúe siendo un lugar agradable y atractivo para vivir.
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