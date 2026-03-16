El consistorio divulga la cultura vía WhatsApp

El Ayuntamiento de Tosos ha puesto en marcha una iniciativa de divulgación cultural a través de su lista de difusión de WhatsApp Tosos Contigo, mediante la que ha publicado una serie semanal de seis capítulos dedicados al retablo de la iglesia de Santa María la Mayor.

Durante seis domingos consecutivos, los vecinos han podido descubrir, a través de las historias de WhatsApp, distintos detalles y curiosidades de este retablo del siglo XV, considerado una de las principales joyas patrimoniales del municipio.

La iniciativa ha permitido acercar el patrimonio local a los vecinos de forma sencilla y directa, utilizando una herramienta cotidiana como la mensajería móvil para difundir la historia y el valor artístico del retablo.

Este elemento patrimonial será además uno de los puntos de interés que visitará el grupo del Máster de Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de Zaragoza el próximo 12 de marzo, cuando los estudiantes realicen una estancia de trabajo de campo en el municipio. La visita forma parte de las actividades formativas del máster, centradas en el estudio y la gestión del patrimonio cultural sobre el terreno.

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En el código QR se puede acceder a todos los materiales colgados en los seis capítulos.