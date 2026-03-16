Creación cerámica contemporánea en Muel

La sala de exposiciones Enrique Cook del Taller Escuela Cerámica de Muel acoge hasta el 6 de abril la exposición Fusions of Visions, de los 25 miembros del IAC Benelux. Esta muestra constituye una excelente oportunidad para acercarse a la creación cerámica contemporánea internacional y estrechar lazos culturales a través del arte.

La exposición ‘Fusions of Visions’ se podrá ver hasta el 6 de abril. / SERVICIO ESPECIAL

Se trata de una exposición única ya que nunca antes un grupo del IAC había organizado una muestra itinerante que se presentara en varios países.

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, destacó que se trata de una exposición «verdaderamente singular», y este carácter pionero le otorga «un valor especial y refuerza la importancia de que la Diputación de Zaragoza apueste por exhibirla, contribuyendo a la proyección internacional de nuestro territorio como espacio de encuentro cultural y artístico».

María Giménez, directora del Taller Escuela Cerámica de Muel, señaló que para la Diputación de Zaragoza y el taller escuela «es esencial acoger iniciativas como esta porque reflejan de una manera muy clara nuestras líneas de trabajo», que según ha explicado se basan en «mantener viva la cerámica tradicional de Muel y, al mismo tiempo, apoyar la cerámica contemporánea y a los ceramistas actuales».

Por su parte, Oriol Calvo, presidente de la Academia Internacional de Cerámica, agradeció a la Diputación de Zaragoza «no solo esta exposición, sino la completa programación que organizan en el Taller Escuela Cerámica de Muel que es de referencia».

Calvo recordó que actualmente en la Academia Internacional de Cerámica hay 1.200 miembros procedentes de 85 países y que se trata de la entidad más importante de la cerámica artística en el mundo, cuyo objetivo es «promover el intercambio de conocimientos y experiencias» en el campo de la cerámica a nivel internacional y la exposición que se presenta hoy «es una muestra de ello», concluyó.

Perspectiva única

Los 25 ceramistas participantes en la muestra de Muel exhiben un amplio espectro de estilos y técnicas, ofreciendo una perspectiva única sobre la cerámica contemporánea. A través de esta exposición itinerante se busca fomentar la apreciación del arte cerámico y presentar una selección diversa y atractiva.

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Cada ceramista del IAC-Benelux aporta su propia visión, que abarca desde estilos tradicionales hasta enfoques experimentales. Esta fusión de diversos estilos artísticos crea un objetivo compartido: promover la cerámica contemporánea y compartir su pasión con el público. Los artistas planean colaborar regularmente, aprovechando las ricas influencias culturales de la región del Benelux y más allá.