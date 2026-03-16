La crecida del Frasno rompe la tubería de impulsión en Cariñena

Las copiosas lluvias registradas durante la primera semana de marzo provocaron la crecida del río Frasno, y ocasionaron una avería en la tubería de impulsión que abastece los depósitos de agua de Cariñena, una incidencia que, pese a su gravedad, pudo resolverse con rapidez.

El problema se detectó en la mañana del sábado 7 de marzo, cuando se advirtió un fallo en el sistema que impulsa el agua hasta los depósitos de cabecera. Tras las primeras comprobaciones realizadas por los servicios técnicos, se confirmó que el origen de la incidencia se encontraba en la rotura de la conducción, dañada por la crecida del río.

A pesar del contratiempo inicial, los depósitos municipales contaban con reservas suficientes para garantizar el suministro durante el fin de semana, lo que permitió gestionar la situación sin premuras mientras se organizaban los trabajos necesarios para reparar la infraestructura.

Reparación urgente

La reparación pudo llevarse a cabo durante la mañana del domingo 8 de marzo, una vez que las condiciones permitieron acceder con seguridad al punto afectado de la conducción. En la intervención participaron la brigada municipal y la empresa cariñenense Montajes Hidroeléctricos Luis Álvarez, que lograron reparar la tubería y restablecer el flujo de agua hacia los depósitos.

Tras la actuación, el agua volvió a entrar con normalidad en el sistema de abastecimiento, recuperándose progresivamente el funcionamiento habitual del servicio.

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Desde la corporación municipal se quiso agradecer el trabajo del personal municipal y de la empresa Montajes Hidroeléctricos Luis Álvarez, así como la colaboración del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zaragoza (SPEI), cuyos efectivos permanecieron atentos a la evolución de la incidencia y preparados para intervenir con camiones nodriza en caso de que hubiera sido necesario garantizar el abastecimiento.