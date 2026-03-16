Cultura, salud y deporte para vivir un 8M en comunidad en Cariñena

Cariñena conmemoró el Día Internacional de la Mujer con un completo programa de actividades organizado por el ayuntamiento en colaboración con las asociaciones locales. Entre los meses de febrero y marzo, la localidad ha acogido propuestas culturales, formativas, deportivas y lúdicas dirigidas a toda la ciudadanía, con el objetivo de fomentar la igualdad, el bienestar y la participación social de las mujeres.

Entrega de los premios de los concursos de rabino y seises. / SERVICIO ESPECIAL

La programación arrancó el pasado 20 de febrero con el taller de Collage y Mujer, organizado por la Asociación de Mujeres Progresistas Pilar Pitarch. La actividad reunió a más de una veintena de participantes que elaboraron diversas obras creativas, posteriormente expuestas en la primera planta de la Casa de Cultura, en el acceso a la biblioteca, permitiendo así que el público pudiera contemplar los trabajos realizados.

Otra de las citas destacadas fue el Concurso de Rabino y Seises, organizado por el ayuntamiento junto a la Asociación de Mujeres La Garnacha. Las clasificaciones y finales se disputaron a lo largo de la semana previa, y la entrega de premios tuvo lugar el viernes 6 de marzo, en un acto que concluyó con una degustación de chocolate con churros. En la categoría de Rabino, Nanen Isiegas obtuvo el primer puesto, seguida de Tere Galindo. En la modalidad de Seises, el primer premio fue para María Carmen Arnal, mientras que Montse Ramírez se alzó con el segundo puesto.

El programa incluyó también actividades centradas en el bienestar y el cuidado personal. La charla Aprende a cuidar tu suelo pélvico, impartida por la fisioterapeuta Irene Ruiz, congregó a más de 70 personas con un rotundo éxito de asistencia, poniendo de relieve el interés por la salud femenina y el autocuidado.

El componente deportivo llegó con una animada masterclass de zumba celebrada en el pabellón polideportivo Alejo Vélez y dirigida por Vanesa Acosta. La sesión contó con una gran participación y estuvo marcada por la energía, la música y el buen ambiente, en una jornada en la que no faltaron las sonrisas ni las ganas de bailar.

Jornada central

Los actos culminaron el 8 de marzo en el Cine Olimpia, donde tuvo lugar la lectura del manifiesto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer. El texto fue leído por representantes de las asociaciones de mujeres de la localidad, junto a la concejala de Cultura, Cleo Serrano, y el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, en un acto presidido por la concejala de Igualdad, Sara Morales. El encuentro sirvió para reivindicar la igualdad, reconocer el trabajo de tantas mujeres y reafirmar el compromiso colectivo con una sociedad más justa.

Tras la lectura del manifiesto, el público pudo disfrutar de la ponencia musicalizada De la taranta a la jota, y viceversa, protagonizada por la historiadora y folclorista Manuela Adamo, y la violagambista y creadora Pilar Almalé. A través de la palabra y la música en directo, ambas artistas ofrecieron un recorrido musical y antropológico que tendió puentes entre las tradiciones del sur de Italia y el folclore aragonés, explorando también el papel de las mujeres en la conservación y transformación del patrimonio cultural.

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Con este programa, el Ayuntamiento de Cariñena ha querido reforzar su compromiso con la igualdad, la cultura y la participación ciudadana, sumando a la conmemoración del 8M propuestas que han combinado reflexión, aprendizaje y convivencia.