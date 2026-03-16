Damián Puri logra su primer título internacional

Damian Puri Lausin, del Club Defensa Personal Campo de Cariñena, se proclamó campeón en la categoría K1 sub-21 en el III Open Internacional de Burgohondo (Ávila) que se celebró el 21 de febrero, una cita que reunió a 419 participantes procedentes de España y Portugal.

Damián Puri fue recibido por las autoridades en Cariñena. / SERVICIO ESPECIAL

El deportista de 17 años, y natural de Cariñena, se impuso por decisión unánime del jurado derrotando al campeón de la segunda edición del torneo. El joven logró este magnífico resultado después de una intensa preparación.

Los representantes de la comarca obtuvieron 15 medallas. / SERVICIO ESPECIAL

Con apenas dos años de experiencia en competición, Damian suma con este triunfo el título más importante de su trayectoria hasta la fecha, que se añade a su reciente victoria en el V Torneo Mudéjar disputado en Teruel.

El deportista ya tiene la vista puesta en su próximo reto, con la posibilidad de una revancha prevista para el 21 de noviembre de 2026 en Cariñena en el evento que se organizará en la I edición Aragón Fight Tournament, en la cual Damian peleará por otros títulos.

Gran papel comarcal

Puri acudió al campeonato integrado en una delegación comarcal encabezada por Eneko Uría, entrenador del Club Close Combat de Cariñena, junto a otros deportistas del entorno que participaron en esta importante competición de deportes de contacto.

La representación comarcal también obtuvo excelentes resultados, logrando 12 medallas de oro y 3 de plata. Entre ellos destacó Jorge Chárlez Cebrián, que se impuso en su combate con una actuación limpia y muy profesional. Otros participantes fueron Miguel Carnicer y Yahya Jabane en ring y octógono, y en tatami Ayoub Si Ali, Doncho Kalinov y Mohame Islam.

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Todos ellos participarán en el próximo campeonato nacional que se celebrará el 18 de abril en Cazalegas (Toledo), donde además debutarán en el ring otros componentes del equipo y en el que tendrán representación en categoría femenina.