Descubriendo la Comarca Campo de Cariñena paso a paso

El proyecto de marchas senderistas comarcales del Campo de Cariñena celebra este año su 15ª edición, consolidado como una de las iniciativas deportivas y turísticas más destacadas del territorio. Lo que comenzó como una propuesta para poner en valor el patrimonio natural de los municipios de la comarca se ha convertido, con el paso del tiempo, en una actividad que fomenta la convivencia y la unión entre localidades.

Cartel informativo. / SERVICIO ESPECIAL

Durante estos quince años, miles de participantes han recorrido los paisajes de la Sierra de Algairén, el valle del Huerva y la llanura, disfrutando de rutas que combinan naturaleza, patrimonio y deporte. Actualmente, una media de 160 personas participa cada mes en estas marchas, que permiten descubrir el encanto de los diferentes municipios del territorio.

Marcha senderista por Aguilón en 2025. / SERVICIO ESPECIAL

La iniciativa nació bajo el lema Una marcha, un mes, un pueblo, aunque con el tiempo evolucionó hacia 14 marchas, 14 pueblos, adaptándose a la realidad de la comarca, compuesta por 14 municipios. La organización ha tenido que ajustar el calendario, ya que los meses de julio y agosto resultan complicados por las altas temperaturas, y diciembre y enero se reservan para la planificación del programa del año siguiente. Como resultado, se celebran dos andadas en la mayoría de los meses, mientras que mayo contará con tres marchas, coincidiendo con uno de los periodos más apreciados por los senderistas para disfrutar de la naturaleza.

Senderistas en Alfamén el año pasado. / SERVICIO ESPECIAL

Implicación vecinal

Andarines en Cosuenda el año pasado. / SERVICIO ESPECIAL

El proyecto no sería posible sin la implicación de numerosos colaboradores en cada municipio. A lo largo de los años, muchos han contribuido diseñando recorridos, preparando los avituallamientos o señalizando las rutas. Algunos ya no pueden participar o han faltado en el camino, pero su compromiso ha sido clave para mantener viva esta iniciativa.

Participantes en la andada por Encinacorba en 2025. / SERVICIO ESPECIAL

Los departamentos de Turismo y Deportes de la Comarca ya han elaborado el calendario de esta nueva edición, que promete sorprender a los participantes.

Andarines en la ruta por Longares la pasada edición. / SERVICIO ESPECIAL

Rutas circulares

La andada de Mezalocha de 2025 tuvo gran participación. / SERVICIO ESPECIAL

El programa mantendrá el formato habitual, con rutas circulares de hasta 16 kilómetros, pensadas para todos los públicos aficionados al senderismo. Con salida a las 8.30 desde la puerta del ayuntamiento.

Andarines de Muel. / SERVICIO ESPECIAL

Cada una de las marchas permitirá seguir descubriendo nuevos rincones del territorio, combinando paisaje y patrimonio en recorridos que ponen en valor la riqueza natural, cultural y patrimonial de los 14 municipios del Campo de Cariñena. Además, en varias localidades los participantes podrán disfrutar de comidas populares tras la marcha. Las primeras tendrán lugar en Villanueva de Huerva el 12 de abril, en Aguilón el 19 de abril y en Muel el 3 de mayo. En junio, las marchas con comida se celebrarán en Aguarón el día 7, y en Tosos el 14.

Marcha por Paniza en 2025. / SERVICIO ESPECIAL

Esta propuesta continúa siendo una excelente oportunidad para conocer el Campo de Cariñena de una forma activa y saludable, fomentando el deporte al aire libre y el turismo de proximidad.

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El buen tiempo acompañó en Aguarón la pasada edición. / SERVICIO ESPECIAL

Edición 2026

Participantes de la ruta de Tosos 2025. / SERVICIO ESPECIAL

La primera cita del calendario tuvo lugar en Paniza el pasado 8 de marzo. A pesar de la lluvia, que obligó a modificar el recorrido inicial al encontrarse varios tramos completamente anegados, los más de 60 participantes completaron la nueva ruta propuesta, demostrando así el espíritu y la fidelidad de los senderistas que forman parte de este proyecto. Y la siguiente ruta, en marzo será en Mezalocha, el domingo 29.

Inscripciones e información El calendario completo y el pasaporte senderista ya se encuentran disponibles para su consulta y descarga en la página web de la Comarca, junto con el formulario de inscripción para participar en las diferentes marchas del programa. Para más información: senderismo@campodecarinena.org y el teléfono 976620817. https://campodecarinena.es/turismo/inscripcion-de-rutas-senderistas/