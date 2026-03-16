Todo un despliegue de color, ingenio y fiesta

Los municipios del Campo de Cariñena celebraron un año más el carnaval con alegría, música y disfraces.

El carnaval de Cosuenda se vivió con un gran ambiente. / SERVICIO ESPECIAL

En Aguarón, los más pequeños del municipio acudieron al pub Battibul donde se organizó el carnaval infantil con una animada fiesta para conmemorar esta divertida tradición. Princesas, superhéroes, villanos y personajes de sus series favoritas llenaron el local de color e imaginación. La Asociación de Padres y Madres de Alumnos de Aguarón (AMPA) colaboró en la celebración preparando una gran merienda para todos los asistentes, que pudieron reponer fuerzas entre baile y baile. Además, el Ayuntamiento de Aguarón quiso sumarse a la fiesta obsequiando a cada participante con una bolsa de chucherías.

En Aguarón, los más pequeños celebraron el carnaval infantil. / SERVICIO ESPECIAL

También la semana del 9 al 13 de febrero, el CRA La CEPA celebró el carnaval con diversas actividades. La más destacada fue la convivencia interlocalidades desarrollada en Aguarón el miércoles 11 de febrero, en la que todo el alumnado y profesorado del centro disfrutaron de un día de convivencia con la temática de los superhéroes de fondo. Además de realizar juegos y manualidades entre todos, también recibieron la visita de la escritora Sandra Araguas, que impartió varios talleres de escritura creativa y de cuentacuentos.

El CRA La CEPA se convirtió en Gotham City. / SERVICIO ESPECIAL

Alfamén celebró el carnaval con una jornada llena de color, música y diversión que reunió a vecinos de todas las edades en el pabellón municipal. Comenzó con una sesión dedicada a los más pequeños, en la que hubo un concurso de disfraces infantil con trajes llenos de imaginación, creatividad y mucho trabajo, y un animado baile en el que la música y el ambiente festivo llenaron el pabellón de alegría. Por la noche llegó el turno de los adultos, con el esperado baile de carnavales y el concurso de disfraces para mayores, uno de los momentos más esperados de la jornada. Grupos y participantes individuales sorprendieron con propuestas muy elaboradas, divertidas y originales. Tanto en la sesión de tarde como la de noche estuvieron amenizadas por la orquesta Vendetta Show y los dj locales Carlos Pérez, Hugo Valero y Yago Valero.

Carnaval infantil de Alfamén. / SERVICIO ESPECIAL

El carnaval de Cosuenda se vivió con un ambientazo en las calles, llenas de color, ingenio y ganas de pasarlo bien. Desde los disfraces más currados hasta las risas, fue una tarde-noche de las que hacen afición. Fue un orgullo ver cómo el pueblo se vuelca para mantener viva la fiesta, y ver a grandes y pequeños dándolo todo con la música y el buen rollo.

Los niños y niñas del CEIP San Blas de Villanueva de Huerva se vistieron con trajes regionales. / SERVICIO ESPECIAL

En Mezalocha también hubo fiesta de carnaval, de reciente implantación, organizada por la Comisión de Fiestas, con el lógico concurso al mejor disfraz, infantil y adulto, disfrutando del Grupo Bimba y Lolo, cena de la Salchipapa y, para finalizar, DJ Joseciko hasta que los cuerpos aguantaron…. que fue mucho.

Noticias relacionadas

Los superhéroes del CRA La CEPA. / SERVICIO ESPECIAL

Por último, los niños y niñas del CEIP San Blas de Villanueva de Huerva también celebraron la fiesta del carnaval. Este año la temática de disfraces fueron los trajes regionales y, como se puede ver en la fotografía, mejor no les podían quedar.